Se predice la alineación del Manchester City contra el Sunderland mientras Pep Guardiola admite a Nico O’Reilly

El Manchester City recibe al Sunderland en el Etihad Stadium y busca aprovechar la emocionante victoria por 5-4 del martes por la noche sobre el Fulham.

La alineación del Manchester City ya está prevista de cara a la visita del Sunderland (Imagen: Getty Images/Elige el equipo)

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, destacó que fue un gran espectáculo para el equipo neutral el martes por la noche cuando los Blues vencieron al Fulham por 5-4 en Craven Cottage. Si bien las amenazas ofensivas del City han complacido al técnico, el club ha filtrado goles a la defensiva en los últimos partidos, algo que debe abordarse.

Durante su rueda de prensa, se le preguntó a Guardiola sobre la falta de minutos que ha recibido Rayan Ait-Nouri desde que llegó procedente del Wolverhampton Wanderers en el mercado de fichajes de verano. Jugó los tres primeros partidos de la campaña, pero tuvo problemas para recuperar su lugar en el equipo tras una lesión en el tobillo. En lugar de criticar al argelino, Guardiola elogió a Nico O’Reilly por su actuación desde que llegó como lateral izquierdo.

Si bien el técnico insinuó que el joven descansará pronto, debería conservar su lugar en el partido del sábado mientras Ait-Nouri espera su oportunidad de brillar. El centrocampista Rodri sigue de baja, por lo que Nico González conserva su lugar en el equipo.

Tijjani Reijnders finalmente logró marcar su primer gol con el club en su debut en la victoria sobre el Fulham. El centrocampista impresionó y Erling Haaland dijo a los periodistas después del partido que los dos tardarán algún tiempo en acostumbrarse. El dúo parecía estar en la misma página en la victoria sobre Fulham y Guardiola probablemente mantendrá a la pareja unida a medida que sigan creciendo. Phil Foden también estará en línea para mantener su lugar en el equipo después de una semana impresionante.

Sus cuatro goles en dos partidos salvaron al City y mira hacia atrás en su mejor momento después de una temporada difícil en 2024/25. En cuanto a quién está a cargo, la respuesta es obvia. Haaland anotó su gol número 100 en la Premier League a mitad de semana y el noruego debería mantener su lugar en el ataque. En realidad, lo más probable es que Guardiola mantenga el mismo equipo para un tercer partido.

El City predijo el XI vs Sunderland: Donnahkama; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Reijnders, González, Bernardo; Foden, Haaland y Doku