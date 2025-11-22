Se predice la alineación del Man City contra Newcastle cuando Rayan Cherki comienza y se hace la llamada de Tijjani Reijnders

El Manchester City regresa a la Premier League con una visita al Newcastle United, sabiendo que una victoria los colocará a un punto del líder Arsenal.

Rayan Cherki mantendrá su lugar en el Manchester City cuando los Blues visiten al Newcastle United en la Premier League el sábado.

El Manchester City regresa a la acción de la Premier League este fin de semana, ya que la máxima categoría regresa después del último parón internacional del año. El conjunto de Pep Guardiola cerró el descanso con una sorprendente derrota sobre el Liverpool en el Etihad, reduciendo a cuatro puntos la ventaja del Arsenal en lo más alto de la clasificación.

El City visitará Newcastle a la hora del té el sábado con la oportunidad de acercarse a un punto de los Gunners, que no jugarán hasta el domingo. Y Los azules Tienen un equipo casi en plena forma para elegir, con sólo el ausente Mateo Kovacic y el todavía marginado Rodri no disponibles.

El contingente internacional del City ha regresado sin más problemas y eso podría significar que Guardiola designe una alineación titular sin cambios, tan impresionante fue la victoria sobre el Liverpool la última vez. Gianluigi Donnarumma será titular en la portería y Ruben Dias y Josko Gvardiol se han convertido en la primera opción del City como centrales. Nico O’Reilly, recién debutado con Inglaterra, no ha hecho nada malo y puede mantener fuera del equipo al lateral izquierdo especialista Rayan Ait-Nouri, mientras que Matheus Nunes puede continuar por la derecha.

En el mediocampo, Nico González ha estado impresionante en ausencia de Rodri y la experiencia, el conocimiento y la versatilidad de Bernardo Silva junto a él podrían permitir a Guardiola continuar con su estrecho trío ofensivo formado por Phil Foden, Rayan Cherki y Jeremy Doku. Erling Haaland, quien llevó a Noruega a una primera Copa del Mundo en una generación durante el parón internacional, liderará la carga mientras busca extender su sensacional récord goleador esta temporada.

Guardiola aún no ha nombrado un once sin cambios esta temporada y debe tener en cuenta el choque de la Liga de Campeones del martes contra el Bayer Leverkusen, pero la fuerte posición del City en esa competición podría permitirle rotar a mitad de semana. Los Blues están invictos en Europa con tres victorias y un empate, y una victoria sobre el Leverkusen los dejaría a punto de confirmar un lugar entre los ocho primeros.