Se posponen partidos de fútbol en Great Manchester debido a las condiciones de hielo que afectan a Gran Bretaña: lista completa

Este fin de semana se han cancelado más de una docena de partidos
El clima helado ha causado estragos en los partidos de fútbol en el Gran Manchester. Hoy (3 de enero), se han pospuesto más de una docena de partidos del top 10 del fútbol masculino de la región.
El domingo también se pospusieron dos partidos de la Liga Dos que involucraban a equipos del Gran Manchester. Se produce cuando Gran Bretaña se ve afectada por una ola de advertencias meteorológicas de la Oficina Meteorológica por nieve y hielo.
En los últimos días, las temperaturas han caído por debajo de cero grados durante la noche, mientras que las condiciones también han sido frías durante el día. Varios partidos han sido pospuestos debido al campo congelado.
Chadderton, que debía viajar al FC Isle of Man, no pudo llegar a la isla porque el vuelo del equipo estaba en tierra. Aquí hay una lista completa de los partidos pospuestos este fin de semana del top 10 del fútbol inglés, que involucran a equipos del Gran Manchester o sus vecinos.
Aplazados los partidos del sábado 3 de enero
Liga Nacional
Rochdale contra Brackley Town
Liga Nacional Norte
Radcliffe contra la ciudad de Oxford
Darlington contra Macclesfield
Chorley en Leamington
Liga Premier del Norte, Primera División
Cables Prescot contra Warrington Rylands
Liga Premier del Norte División Oeste
Shifnal Town contra Bury FC
Primera División de las Provincias del Noroeste
AFC Liverpool vs Stockport Town
Barnoldswick Town contra Irlam
Charnock Richard contra Glossop North End
Cheadle Town contra Euxton Villa
FC St Helens vs Ciudad de Liverpool
Prestwich Heys contra Longridge Town
Ramsbottom United contra Litherland REMYCA
FC Isla de Man contra Chadderton
Provincias del Noroeste Primera División Norte
Ashton Athletic contra Holker Old Boys
Daisy Hill contra Ashton Town
Droylsden contra Garstang
Provincias del Noroeste Primera División Sur
New Mills v Comunidad deportiva de Wolverhampton
Aplazados los partidos del domingo 4 de enero
Liga EFL dos
Bromley-Oldham Athletic
Ciudad de Salford contra ciudad de Shrewsbury