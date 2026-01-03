Se posponen partidos de fútbol en Great Manchester debido a las condiciones de hielo que afectan a Gran Bretaña: lista completa

Este fin de semana se han cancelado más de una docena de partidos

El Salford City es uno de los muchos equipos a los que se les cancelan sus partidos (Imagen: PA)

El clima helado ha causado estragos en los partidos de fútbol en el Gran Manchester. Hoy (3 de enero), se han pospuesto más de una docena de partidos del top 10 del fútbol masculino de la región.

El domingo también se pospusieron dos partidos de la Liga Dos que involucraban a equipos del Gran Manchester. Se produce cuando Gran Bretaña se ve afectada por una ola de advertencias meteorológicas de la Oficina Meteorológica por nieve y hielo.

En los últimos días, las temperaturas han caído por debajo de cero grados durante la noche, mientras que las condiciones también han sido frías durante el día. Varios partidos han sido pospuestos debido al campo congelado.

Chadderton, que debía viajar al FC Isle of Man, no pudo llegar a la isla porque el vuelo del equipo estaba en tierra. Aquí hay una lista completa de los partidos pospuestos este fin de semana del top 10 del fútbol inglés, que involucran a equipos del Gran Manchester o sus vecinos.

Aplazados los partidos del sábado 3 de enero

Liga Nacional

Rochdale contra Brackley Town

Liga Nacional Norte

Radcliffe contra la ciudad de Oxford

Darlington contra Macclesfield

Chorley en Leamington

Liga Premier del Norte, Primera División

Cables Prescot contra Warrington Rylands

Liga Premier del Norte División Oeste

Shifnal Town contra Bury FC

Primera División de las Provincias del Noroeste

AFC Liverpool vs Stockport Town

Barnoldswick Town contra Irlam

Charnock Richard contra Glossop North End

Cheadle Town contra Euxton Villa

FC St Helens vs Ciudad de Liverpool

Prestwich Heys contra Longridge Town

Ramsbottom United contra Litherland REMYCA

FC Isla de Man contra Chadderton

Provincias del Noroeste Primera División Norte

Ashton Athletic contra Holker Old Boys

Daisy Hill contra Ashton Town

Droylsden contra Garstang

Provincias del Noroeste Primera División Sur

New Mills v Comunidad deportiva de Wolverhampton

Aplazados los partidos del domingo 4 de enero

Liga EFL dos

Bromley-Oldham Athletic

Ciudad de Salford contra ciudad de Shrewsbury