Sé por qué Sir Alex Ferguson nunca nombró capitán a Cristiano Ronaldo, me dijo en el Man United

Podría decirse que Cristiano Ronaldo fue el mejor jugador del mundo durante gran parte de su primera etapa en el Manchester United, pero nunca fue nombrado capitán por una razón específica.
Sir Alex Ferguson reveló una vez que Cristiano Ronaldo nunca fue nombrado capitán del Manchester United por una razón crucial: Wayne Rooney.
Rooney y Ronaldo compartieron vestuario en Old Trafford durante cinco temporadas, durante las cuales consiguieron tres títulos de la Premier League, la Copa FA y la Liga de Campeones.
Su relación era amistosa pero intensamente competitiva, una dinámica que requería un manejo cuidadoso entre bastidores. Según Gary Neville, capitán del equipo entre 2005 y 2010, Ferguson evitó deliberadamente darle el brazalete a Ronaldo o Rooney para evitar tensiones en el vestuario.
El legendario escocés explicó su lógica en 2007, cuando Neville solicitó dejar el cargo de capitán después de haber estado fuera de juego durante gran parte del año anterior debido a una lesión. «Sentí que no había contribuido en los últimos cuatro años como debería hacerlo un capitán», dijo Neville en Sky Sports en 2020.
«Fui a ver a Sir Alex en pretemporada, aproximadamente en el tercer año que era capitán. Teníamos un gran equipo: Ronaldo, Rooney, [Carlos] Tévez, [Ryan] giggs, [Paul] Scholes, [Rio] Fernando, [Nemanja] Para ver, [Patrice] Evra, [Edwin] van der Sar… había varias grandes personalidades y jugadores en ese grupo.
«Me acerqué a Sir Alex mientras entraba al campo de entrenamiento y le dije: ‘No me siento digno de conservar la capitanía. Este equipo está en un nivel en el que no puedo competir’.
«Él dijo: ‘Te quedarás con ese maldito brazalete, hijo'». La razón que me dio: ‘Tú y Giggs lo rotaréis. Si se lo doy a Ronaldo, Rooney iniciará. Si se lo doy a Rooney, Ronaldo iniciará. Si se lo doy a Vidic, Ferdinand no estará contento.
«Así que, literalmente, creo que Giggsy y yo duramos otros tres o cuatro años sólo por la camaradería en el camerino. Éramos los policías, si se quiere, los estadistas mayores».
Aunque Ferguson se mostró reacio a nombrar capitanes permanentes a Rooney o Ronaldo, ambos usaron ocasionalmente el brazalete cuando los jugadores veteranos no estaban disponibles. Rooney finalmente se convirtió en el capitán oficial del United en 2014, un año después de que Ferguson se retirara.
Reemplazó a Nemanja Vidic, quien había reemplazado a Neville en 2010. Rooney siguió siendo capitán durante tres temporadas, dejando Old Trafford en 2017, un período que también se superpuso con su mandato como capitán de Inglaterra.
Ronaldo, por otro lado, tuvo que esperar hasta las últimas etapas de su carrera antes de convertirse en capitán del club. Recibió el brazalete tras unirse al Al-Nassr en 2022. Sin embargo, a nivel internacional ha capitaneado a Portugal durante casi veinte años, siendo nombrado por primera vez en 2008.
Después de que Rooney se fue, el United tuvo cuatro capitanes permanentes en otros tantos años. Michael Carrick, Antonio Valencia y Ashley Young ocuparon cada uno el puesto durante una temporada antes de que Harry Maguire proporcionara cierta estabilidad cuando se convirtió en capitán en 2020.
El período de Maguire como capitán a menudo se vio ensombrecido por el debate. Una caída en su forma llevó a algunos a preguntarse si era el líder adecuado para el equipo. En 2023 fue relevado de la capitanía, que luego pasó a manos de Bruno Fernandes.