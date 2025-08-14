Se podrían completar dos transferencias del Manchester United antes del fin de semana

Las últimas noticias sobre Manchester United Transfer como dos de los jóvenes del club parecen estar cerrando con acuerdos de préstamos lejos del club.

Toby Collyer concluye una producción de préstamo del Manchester United. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

Manchester United regresa a la promoción de la Premier League este fin de semana cuando comienzan su temporada en casa contra el Arsenal el domingo por la tarde (las 4.30 pm comenzaron).

En ese partido, tres jugadores podrían hacer su debut competitivo para el club. En el verano hasta ahora, United completó las sesiones de firma de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y el delantero Benjamin Sesko, mientras que Diego Leon, de 18 años, también llegó después de un acuerdo para firmarlo en enero.

Pero también puede haber algunos jugadores de United que debutan en Old Trafford durante el fin de semana. El club tiene préstamos tanto al mediocampista Daniel Gore como a Ethan Wheatley en los clubes EFL (competencia de fútbol inglés), en el que ambos han jugado para sus nuevos clubes durante los últimos dos fines de semana.

Pero parece que otros dos jóvenes ahora se están acercando a Old Trafford después de los movimientos temporales. El mediocampista Toby Collyer toma un préstamo con un préstamo a West Bromwich Albion con los Baggies que vencieron mucho interés en el campeonato en el jugador de 21 años.

El lateral izquierdo Harry Amass probablemente parece estar en préstamo en Crisis Club Sheffield el miércoles para construir más experiencia docente durante la temporada. Los búhos ahora pueden firmar a los jugadores de préstamos y transferencias gratuitas después de haber cancelado un embargo de transferencia.

Ambos equipos están en la campaña de campeonato este fin de semana, pero se enfrentan a una carrera de De Tijd si quieren que los jóvenes de United hagan su debut. Los jugadores deben firmarse el viernes antes del mediodía para poder aparecer este fin de semana.

Si los acuerdos de préstamo se completan a tiempo, Collyer podría hacer su debut en el West Brom el sábado cuando se lo llevan contra Wrexham (las 12.30 de la mañana. Mientras tanto, amass tendría un juego en casa, mientras que Sheffield Records en Stoke City en Hillsborough el miércoles a las 3 p.m.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha cortado el precio de su paquete esencial de TV y Sky Sports antes de la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 juegos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo la próxima temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro podcast Red Manchester, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.