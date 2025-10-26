Se observa un gran error arbitral del Man United durante la controvertida decisión de la tarjeta roja del VAR

El Manchester United sumó tres victorias en el rebote con un triunfo por 4-2 ante el Brighton, aunque hubo algunos momentos polémicos durante el partido.

El tiro libre de Danny Welbeck se lanzó al menos cinco metros más adelante de lo que debería haber estado. (Imagen: Fuera de juego vía Getty Images)

El Manchester United se sintió ofendido después de que el tiro libre de Danny Welbeck, que condujo al primer gol del Brighton, fuera ejecutado al menos a cinco metros de donde debería haber estado.

El equipo de Rubén Amorim iba ganando 3-0 cuando las Gaviotas tuvieron la oportunidad de recortar distancias. En el minuto 72, Patrick Dorgu fue penalizado por chocar con Yankuba Minteh, que entró en la portería.

Después de que el árbitro Anthony Taylor le mostrara a Dorgu una tarjeta amarilla, el VAR revisó el incidente y dictaminó que no era necesario ajustar la advertencia. Si bien los fanáticos del United se sintieron aliviados de que el ex jugador de Lecce no fuera expulsado, estaban furiosos cuando el tiro libre se produjo a más de cinco metros del punto de la falta.

Como se ve en el vídeo y en las fotografías del incidente, Dorgu le cometió una falta a Minteh cuando el delantero del Brighton estaba a unos 25 metros de la portería. Sin embargo, Welbeck ejecutó el último tiro libre a menos de 23 metros de los postes.

Aunque el tiro libre se disparó antes de lo que debería haber sido, no se le quitó nada al disparo de Welbeck cuando el exdelantero del United disparó por encima de la barrera y superó a Senne Lammens.

Charalampos Kostoulas luego marcó otro gol para Brighton, dando un gran susto a Old Trafford, pero el United cavó profundo y anotó un cuarto en el tiempo de descuento para completar una victoria por 4-2.

Bryan Mbeumo anotó un gol, mientras que Matheus Cunha y Casemiro también encontraron la red para los Rojos que ganaron su tercer título consecutivo de la Premier League por primera vez desde agosto de 2024.

El tiro libre de Danny Welbeck se lanzó al menos cinco metros más adelante de lo que debería haber estado. (Imagen: Getty Images)

Al reflexionar sobre la victoria de su equipo contra Brighton, Amorim dijo después del partido: «Me siento bien. Creo que jugamos bien, pero al final sufrimos un poco por culpa nuestra en la forma en que encajamos el primer gol.

«Sientes que en ese momento del partido estamos cerca del cuarto gol y no tenemos que sufrir uno. Pero ellos hicieron todo. Correron, jugaron con el balón, lo sujetaron cuando fue necesario. Así que fue un buen partido».

“Tienes el control del partido y luego consigues un gol”, añadió Amorim. «Y luego sufrimos un poco. Tienen mucho talento. Tienen mucha calidad con el balón y controlan eso y usan ese impulso para controlar el juego. Pero estamos mejorando en la forma en que reaccionamos ante los malos momentos, y hoy lo hicimos de nuevo».

«Estamos reaccionando un poco mejor y eso es muy importante. Sabemos sufrir. Cuando sufrimos juntos es mucho más fácil ganar partidos».

