Se llega a un acuerdo con Harry Maguire mientras la estrella del Man United recibe un mensaje claro: ‘Inaceptable’

Harry Maguire ha entrado en el último año de su contrato en Old Trafford y parece que dejará el Manchester United en verano.

A Harry Maguire solo le quedan ocho meses de contrato con el United (Imagen: Foto de Richard Pelham/Getty Images)

Wayne Rooney y Peter Crouch creen que Harry Maguire ha sido tratado injustamente en el Manchester United. El defensa de 32 años se enfrenta actualmente a un futuro incierto en Old Trafford, tras haber entrado recientemente en el último año de su contrato.

A partir de enero, los clubes extranjeros podrán iniciar conversaciones previas a un contrato con Maguire para una transferencia gratuita en el verano, a menos que firme un nuevo contrato por adelantado. Si el internacional inglés no solicita una prórroga, el United tendrá que tomar una decisión difícil.

Los Rojos tendrán que considerar si prefieren perder a Maguire al final de la temporada o reducir sus pérdidas y recuperar una fracción de los £80 millones que pagaron por su firma en la próxima ventana de transferencia de enero. Según The Daily Mail, el United está en conversaciones con el jugador sobre un nuevo acuerdo, pero aún no ha puesto una oferta sobre la mesa.

El informe afirma que la probabilidad de que Maguire acepte un recorte salarial depende de los términos del acuerdo, incluida la duración del contrato. A pesar de salvar a los Rojos varias veces en el pasado, Rooney y Crouch creen que el inglés ha sido tratado injustamente.

Rooney dijo en su podcast después de la victoria del United por 2-1 sobre el Liverpool: «Hoy demuestra por qué debería estar en el equipo del Mundial. Y lo digo en serio. Creo que es muy importante».

«Creo que con Harry realmente me costaría aceptar lo que ha pasado. Ya sabes, fue un meme durante años. Lo vi en el parlamento en algún lugar de África, donde creció, y se ríen de él.

«Entonces, debido a que ha pasado por tantas cosas, tiene una mentalidad increíblemente fuerte por haber pasado por eso. Luego le quitan el brazalete y la gente se ríe de él».

Harry Maguire ha marcado muchos goles con el United, pero pocos han sido más grandes que su cabezazo en Anfield. (Imagen: Manchester United a través de Getty Image)

Rooney añadió: “Estás diciendo que este tipo ha estado en equipos de la Copa del Mundo y ha sido increíble para Inglaterra, ha sido realmente bueno para el Man United y es completamente injusto y fue intimidación.

“Fue acosado en todas partes y si hubiera tenido que lidiar con eso, superarlo y seguir adelante, tendrías que decir: ‘¿Sabes qué? Es una persona fuerte’.

«Y para que él y su familia superen eso y salgan del otro lado y demuestren su habilidad, calidad y fuerza, no podría estar más feliz por él».

Harry Maguire, del Manchester United, anima a los aficionados que viajan después de su victoria en la Premier League sobre Liverpool (Imagen: Carl Recine/Getty Images)

Crouch cantó con el mismo himno y se hizo eco del sentimiento compartido por la leyenda del United. En su podcast, el exdelantero del Liverpool y del Tottenham Hotspur dijo: “Estoy muy feliz por él.

«A lo largo de mi carrera ha habido momentos en los que he estado deprimido y he tenido mucha tristeza, mucho aferramiento, así que sé cómo es eso. Para él, sentir tanta tristeza estaba más allá de lo aceptable, creo.

«Atacar a su familia, su personalidad, su apariencia, todo estaba mal en la forma en que lo maltrataron en ese club».

Harry Maguire considera su futuro (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

Crouch agregó: «Creo que definitivamente es un gran testimonio seguir adelante de manera consistente». [and perform]. Incluso durante el partido del Liverpool pensé: ‘Ah, ¡¿por qué está jugando?!’ Siempre está todo ese asunto de que te acercas a él cuando empieza.

«Escuche, hubo momentos en los que no fue lo suficientemente bueno y eso se mencionó, pero creo que el palo fue más allá del fútbol. Cuando marcó… realmente, no quiero ver a ningún jugador del Manchester United anotar».

«Pero cuando era él, sentí algo como, ‘Bien por él, se merece esto’, y creo que gran parte de la comunidad del fútbol se siente así».