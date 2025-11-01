Se insta al Man United a secuestrar la transferencia de la estrella de la Premier League que «encaja en su ADN»

Nani le ha dado al Manchester United algunos consejos sobre transferencias luego de su reciente resurgimiento, que estuvo marcado por tres victorias consecutivas en la Premier League.

Joao Palhinha regresó a la Premier League cedido por los Spurs este verano. (Imagen: Getty Images)

Nani, favorito del Manchester United, ha instado a su antiguo club a fichar al mediocampista Joao Palhinha, que fue un objetivo habitual de los gigantes de Old Trafford el año pasado.

El United intentó completar un movimiento para la estrella portuguesa, pero finalmente se unió al Bayern en una transferencia procedente del Fulham por £47,4 millones. Sin embargo, luchó por conseguir un lugar regular en el equipo de Vincent Kompany y fue cedido al Tottenham este verano. Los londinenses del norte tenían una opción de compra por 27 millones de libras al final de la temporada.

Hasta ahora, el jugador de 30 años ha sido titular en los ocho partidos de liga con Thomas Frank.

Mientras tanto, Nani, que jugó junto a Palhinha en el Sporting Clube de Portugal, cree que el mediocampista encaja perfectamente en el ADN del United.

«Joao Palhinha es un gran jugador. Jugué con él en el Sporting, donde creció y aprendió mucho», dijo el ex extremo de los Rojos a Covers.com.

«Después de unos años se convirtió en uno de los mejores jugadores de su posición. Es muy fuerte y talentoso para ganar y recuperar el balón, y para atacar. También ha mejorado su juego delantero, marcando goles, conectando con el equipo y siendo capaz de avanzar con el balón. Se ha convertido en un jugador completo en su posición».

Joao Palhinha ha demostrado cualidades de liderazgo para los Spurs. (Imagen: Getty Images)

Ante la incertidumbre de si los Spurs activarán la cláusula para que su transferencia sea permanente el próximo verano, Nani ha sugerido que el United debería intentar interrumpir un posible acuerdo entre el club del norte de Londres y el Bayern.

«Creo que es un gran jugador y puede hacerlo muy bien en el Tottenham. Tuvo una oportunidad en el Bayern y no estamos seguros de qué pasará la próxima temporada, pero es un jugador que puede jugar en cualquier equipo del mundo», añadió Nani.

«Sólo necesita ser consistente y estar en forma porque las lesiones causan problemas. Confío en que tendrá una carrera fantástica».

«Es un jugador con energía, con el poder de recuperar balones y luchar, y eso encaja en el ADN de Man Utd. Tener jugadores que pueden luchar primero en el campo, les encanta recuperar el balón y desafiar a los oponentes para ayudar al equipo a ganar partidos».

«No puedes darle tiempo a tus oponentes en la Premier League y él tiene la energía y la capacidad física para ser una ventaja para cualquiera».

Después de perderse a Palhinha, el United finalmente fichó a Manuel Ugarte procedente del Sporting en la misma ventana en la que Palhinha completó su tan esperado traslado a Múnich.

