Se evalúan los fichajes de verano de £ 236 millones del Manchester United: desde una mejora importante hasta una firma preocupante

Man Utd ha gastado £236 millones en fichajes este verano para fortalecer el equipo de Ruben Amorim después del pésimo puesto 15 de la temporada pasada en la Premier League. Pero, ¿cómo les ha ido a los recién llegados dos meses después del inicio de la nueva campaña?

El Manchester United gastó £236 millones en nuevos fichajes durante la primera ventana de transferencias de verano del reinado de Ruben Amorim.

A Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko, que ganaron mucho dinero, se unieron fichajes menos destacados como el lateral izquierdo Diego León y el portero Senme Lammens.

Ahora que los recién llegados han tenido tiempo de adaptarse, ¿cómo les ha ido desde que llegaron al United? Aquí repasamos las incorporaciones de verano de Amorim.

Matheus Cunha: Hubo grandes expectativas después de que el United completara un acuerdo de £65 millones con los Wolves por el errático y veloz delantero brasileño, pero Cunha ha tenido un comienzo más lento de lo esperado en su carrera en el United.

Lesionado en la última victoria por 3-2 sobre Burnley cuando se vio obligado a abandonar en la primera mitad, se perdió la derrota por 3-0 en el derbi ante Manchester, pero regresó en Brentford, donde su centro a Mbeumo provocó un penalti que finalmente falló el capitán Bruno Fernandes.

El gol de Mason Mount en la victoria por 2-0 sobre Sunderland y su incansable esfuerzo probablemente le hayan dado ventaja sobre Cunha en términos de selección. Será interesante ver cómo responde Cunha a eso. 6

Bryan Mbeumo: Fichado por 71 millones de libras, el exdelantero del Brentford ha sido sin duda el fichaje más destacado del verano del United. Mbeumo ha tenido un gran comienzo después de su cambio de verano, lo cual es aún más notable porque estuvo detrás de sus nuevos compañeros de equipo en la pretemporada y solo jugó en el último partido de la gira de verano del United por Estados Unidos.

Dos goles y una asistencia no hacen justicia a su contribución general; su ritmo, su físico y sus carreras diagonales detrás de la defensa rival aportan una nueva dimensión al ataque del United. Ha sido titular en todos los partidos de la Premier League esta temporada, lo que subraya su importancia. 8

Cunha ha tenido un comienzo lento en su carrera en el United y su lugar ya está amenazado (Imagen: Getty Images)

Benjamín Sesko: Sin lugar a dudas, Sesko se ha tomado su tiempo para calmarse, pero dos goles en sus dos últimos partidos demuestran que está llegando allí y parece sentirse más cómodo con cada partido.

Después de admitir que Sesko parecía «él mismo» en la derrota del United por 3-0 en el derbi ante el Manchester City, Amorim ha tratado de adaptar su enfoque aprovechando las fortalezas del delantero de 6 pies, con balones largos que le permiten dejar que sus compañeros delanteros ganen el segundo balón y obligan a los oponentes a retroceder.

Los instintos de cazador furtivo de Sesko a corta distancia le han valido sus goles y su fuerza física, junto con su amenaza aérea, lo convierten en un problema para los defensores. 7

Senne Lammens: Fichado procedente del Royal Antwerp por £18,2 millones el día límite, era relativamente desconocido antes de llegar al United, que también consideró fichar a la experimentada portera del Aston Villa, Emi Martínez, ganadora de la Copa del Mundo, pero ese acuerdo fracasó.

Eso hizo que el United tomara la decisión por Lammens, quien tuvo que esperar el momento oportuno antes de debutar confiado en la victoria por 2-0 sobre Sunderland, con la multitud de Old Trafford gritando: «¿Eres Schmeichel disfrazado?».

Ésa fue la certeza que dio Lammens a su defensa. A diferencia de Altay Bayindir y Andre Onana antes que él, es difícil imaginar que lo derroquen. Mandó su área, usó ambos pies, mostró una distribución decente y ya parece una mejora importante entre los postes. 7

Lammens sólo ha jugado un partido, pero ya parece haber confirmado su condición de número 1 del United

Diego León: El defensa León se convirtió en el segundo fichaje del United este verano después de Cunha, ya que el joven de 18 años llegó procedente del club paraguayo Cerro Porteno por una tarifa inicial de £3,3 millones, que se elevó a £7 millones con complementos.

Teniendo en cuenta que León aún no ha debutado con el United, es difícil juzgarlo. Fue nombrado en el banquillo para los partidos contra Grimsby, Manchester City, Brentford y Sunderland, pero permaneció allí.

Lo preocupante es que fue sustituido en el descanso después de no impresionar al United Sub-21 en la victoria por 2-1 sobre el Liverpool el mes pasado, lo que sugiere que todavía le queda un largo camino por recorrer antes de ser elegible para debutar con el primer equipo.