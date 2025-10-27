Se elogia la decisión de Marcus Rashford mientras Wayne Rooney hace una triste admisión: ‘Seré honesto’

El cedido del Manchester United, Marcus Rashford, ha sido elogiado por Wayne Rooney por su impresionante forma con el Barcelona en lo que va de temporada.

Marcus Rashford ha estado en buena forma con el Barcelona esta temporada (Imagen: Getty Images)

Wayne Rooney ha admitido que preferiría ver a Marcus Rashford jugar bien con el Manchester United que ver al internacional inglés impresionar con el Barcelona.

Rashford hizo una cesión de una temporada a los gigantes catalanes este verano después de que el entrenador en jefe de los Rojos, Ruben Amorim, lo considerara excedente de los requisitos. El Barcelona tiene la opción de fichar a Rashford por £30 millones en 2026 y, según se informa, está interesado en que la medida sea permanente, pero a un precio más bajo.

El jugador de 27 años impresionó en sus primeros días en el Camp Nou, marcando cinco goles y dando siete asistencias en todas las competiciones para el equipo de Hansi Flick esta temporada. Su regreso a la forma lo vio llamado a la selección de Inglaterra bajo el mando de Thomas Tuchel.

El ex capitán del United y los Three Lions, Rooney, ha elogiado la impresionante forma de Rashford en España y la decisión de Tuchel de llamarlo a la selección nacional.

«Preferiría verlo hacer eso para el Man United, si soy honesto», dijo en el programa de Wayne Rooney. “Pero no, escucha… No creo que haya sido el comienzo más fácil, los primeros partidos, y había gente hablando de él, pero tiene la cabeza gacha, lo está haciendo bien, está jugando bien, y para cualquier jugador inglés joven, y especialmente alguien que conoces y quieres hacerlo bien, es genial ver eso.

«Escuche, Marcus Rashford es un jugador de primer nivel en su mejor momento y eso es lo que todos queremos ver y sólo espero que se quede quieto y siga rindiendo y trabajando. Si lo hace, no creo que haya ninguna duda sobre su capacidad.

«Y sabes qué, creo que Thomas Tuchel es justo porque lo trajo y también jugó con él. Ahora bien, Anthony Gordon probablemente se ha adelantado un poco a él en los planes de Tuchel, ciertamente parece que no lo sabes.

«Pero porque lo traje, lo jugué y lo elegí cuando tal vez la gente pensó que no debería hacerlo. Así que creo que es un juego limpio para Tuchel porque eso también le da confianza al jugador».

La próxima oportunidad de Rashford de impresionar con el Barcelona llega en el partido de La Liga del domingo en casa contra el Elche (17:30, hora de inicio del Reino Unido). Luego participará en partidos contra el Club Brugge y el Celta de Vigo antes del parón internacional de noviembre.

