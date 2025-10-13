Se dice que David de Gea está considerando regresar del Man United; creo que su salida fue apresurada

Más de dos años después de que David De Gea fuera liberado del Manchester United, un compatriota del español cree que eventualmente podría regresar a Old Trafford.

El héroe del Manchester United, David De Gea, juega para la Fiorentina. (Imagen: Getty Images)

El excentrocampista del Barcelona Gaizka Mendieta cree que David de Gea consideraría regresar al Manchester United si surgiera la oportunidad. El español fue una estrella entre palos en Old Trafford durante doce años, hasta que el club decidió no renovar su contrato en el verano de 2023.

El entonces entrenador Erik ten Hag decidió separarse de De Gea y fichar a Andre Onana procedente del Inter de Milán por poco más de £ 47 millones. De Gea estuvo atrapado en el desierto de la agencia libre durante un año hasta que la Fiorentina lo contrató en una transferencia gratuita en el verano de 2024.

También ha tenido un buen desempeño con el equipo italiano, manteniendo 15 porterías a cero en 51 apariciones. El United cedió a Onana al Trabzonspor y también experimentó problemas con el Altay Bayindir.

El fichaje de verano, Senne Lammens, empezó bien en su debut con el club en casa contra el Sunderland, pero aún es pronto para la ex estrella del Royal Antwerp. Dados los problemas de larga data de los Rojos entre los palos, Mendieta cree que su compatriota estaría ansioso por regresar al lado rojo de Manchester.

La ex estrella del Middlesbrough dijo en nombre del OLBG: «Me hubiera gustado que David de Gea se hubiera quedado, al 100 por ciento. Estoy seguro de que a él también le hubiera gustado quedarse. Entonces ese año sabático no habría existido».

«Aun así regresó, se fue a Italia y fue el mejor portero de la liga italiana. Eso dice qué tipo de portero es. Sigue siendo uno de los mejores porteros de Italia, probablemente a nivel internacional».

«Aunque es difícil comparar diferentes ligas. ¿Regresar al United? Estoy seguro de que lo consideraría».

«Estaba muy feliz allí y disfrutaba jugando en un club como el United, pero también está feliz donde está ahora. Creo que fue un movimiento apresurado dejar el United. Incluso si querían un cambio, necesitaban un buen reemplazo».

En una entrevista con ESPN en agosto, De Gea dejó claro que no tenía resentimientos hacia el club. Dijo: “No. A veces el fútbol es lo que es, no se puede controlar todo.

De Gea no guarda rencor hacia el club. (Imagen: PA)

“He estado aquí [Man United] 12 años, mucha diversión, es uno de los mejores períodos de mi vida. Jugar en este club es simplemente increíble, sobre todo cuando dejas el club te das cuenta de lo grande que es, de lo difícil que fue jugar en un club como el United durante doce años.

«Siempre estaré agradecido a este club, ha sido un gran viaje para todos. Ha pasado mucho tiempo desde que estuve aquí de nuevo, así que por supuesto fue un día especial».

Cuando se le preguntó sobre su paso por la Fiorentina, el ex campeón de la Premier League añadió: «La Fiorentina me dio la oportunidad de jugar. Me siento muy, muy bien allí».

«Es como una familia, me siento genial, la ciudad es genial, el club es genial. Hoy podemos jugar contra equipos importantes como el United, así que espero que podamos hacer algo especial este año también».