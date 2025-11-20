Se confirma la fecha del derbi entre Manchester United y Man City, ya que ambos clubes ven sus partidos reprogramados

Man United y Manchester City se enfrentarán en enero después de que se hayan confirmado a los clubes una serie de selecciones televisivas.

Confirmada fecha y hora para el segundo derbi de la temporada

El segundo derbi de Manchester de la temporada tendrá lugar el sábado 17 de enero a las 12.30 horas, después de que la Premier League confirmara que los partidos finales se habían trasladado a la cobertura televisiva.

El Manchester United recibe al Manchester City en Old Trafford para el inicio del sábado por la tarde, que será retransmitido en directo por Sky Sports. Aunque el partido se ha trasladado a menudo al horario televisivo dominical en los últimos años, el equipo de Pep Guardiola viajará al Círculo Polar Ártico para enfrentarse a Bodo/Glimt en la Liga de Campeones el martes 20 de enero, lo que lo impidió esta vez.

Los Blues ganaron el primer derbi de la temporada por 3-0 en el Etihad, con dos goles de Erling Haaland después de que Phil Foden pusiera el balón en marcha. Ese partido de mediados de septiembre volvió a encarrilar al City después de un comienzo de temporada inestable, pero el United también ha mejorado con Ruben Amorim y espera dar una mejor pelea en Old Trafford.

La última vez que un partido de liga entre ambos clubes tuvo lugar un sábado por la tarde fue en enero de 2023, cuando el United ganó 2-1. Jack Grealish adelantó al City antes de que el equipo local le diera la vuelta al partido en los últimos doce minutos. Bruno Fernandes anotó un polémico empate y Marcus Rashford consiguió el gol de la victoria.

El United se enfrenta a un gran éxito en enero, con un viaje a los Emiratos para jugar contra el Arsenal el fin de semana siguiente. Ese partido se trasladó al domingo 25 de enero (4:30 p.m.) y se transmitirá en vivo por Sky Sports. El fin de semana siguiente, el United recibió al Fulham en Old Trafford, en un partido que ahora se trasladó al domingo 1 de febrero (14:00 horas), también por Sky Sports.

El mismo día, el City viajará a Londres para enfrentarse al Tottenham Hotspur a las 16.30 horas, también en directo por Sky Sports.