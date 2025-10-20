Se anuncia el reemplazo de Ricky Hatton para la tarjeta en medio de homenajes a la leyenda

Ricky Hatton debía encabezar un evento de boxeo en Dubai contra Eisa Al Dah el 2 de diciembre, pero la cartelera completa fue cancelada luego de su muerte a mediados de septiembre.

Ricky Hatton tenía previsto pelear a principios de diciembre (Imagen: James Fearn, Getty Images)

Kell Brook tomará el lugar del fallecido Ricky Hatton y se enfrentará a Eisa Al Dah como parte de un cartel de boxeo en Dubai el próximo año.

Hatton debía encontrarse con el ‘Guerrero Árabe’ el 2 de diciembre -Eid Al Etihad, cuando los Emiratos Árabes Unidos celebran su unificación- antes de su muerte a mediados de octubre. ‘Destiny In The Desert’ fue cancelado tras la muerte de la leyenda del boxeo, pero ahora continuará el 13 de febrero, con la primera pelea de Brook en cuatro años como evento principal.

El promotor del evento, The Agenda, ha confirmado que será una velada que rinde homenaje y honra a Hatton. También es para apoyar a la Fundación Ricky Hatton, creada después de su muerte para ayudar a las personas con enfermedades mentales.

Los peleadores de Manchester aparecerán en la cartelera contra oponentes de los Emiratos Árabes Unidos, mientras que invitados famosos también asistirán antes del evento principal. Es probable que se revele información adicional en una conferencia de prensa el 29 de octubre.

La aparición más reciente de Brook se produjo en febrero de 2022, cuando finalmente luchó contra Amir Khan, derrotando a su antiguo oponente en el Manchester Arena por nocaut técnico en el sexto asalto. El ex campeón welter de la FIB colgó los guantes dos meses después y anunció en una entrevista en el Telegraph: «Nunca volveré a boxear».

Cuando se le preguntó sobre un posible regreso en ese momento, Brook dijo: «Simplemente no lo veo. Ya no está ahí», y también admitió: «Mi corazón ya no está en esto, no me queda nada que demostrar».

El ex boxeador Kell Brook llega antes del funeral de Ricky Hatton en la Catedral de Manchester. El ex campeón mundial de boxeo de peso welter Hatton murió en su casa de Hyde el domingo 14 de septiembre, a los 46 años. Fecha de la foto: viernes 10 de octubre de 2025. Foto de PA. El crédito de la foto debe decir: Martin Rickett/PA Wire.

Sin embargo, en septiembre, su entrenador de larga data, Dominic Ingle, reveló que se había acercado al boxeador de Sheffield sobre un posible regreso. En declaraciones a Boxing King Media, Ingle dijo: “Le pagaron por hacer boxeo con los puños desnudos. [Bare Knuckle Fighting Championship, BKFC]».

Brook ahora está listo para regresar como parte de un tributo a Hatton. Publicó una conmovedora declaración en las redes sociales tras la muerte del hombre de 46 años.

“Me ha tomado un día procesar la desgarradora noticia del fallecimiento del ícono y leyenda del boxeo británico Ricky Hatton, quien me inspiró a mí y a muchos otros dentro y fuera del ring”, comenzó. “Esto me golpea mucho porque sentí una conexión real y comprensión por Ricky, pude empatizar profundamente con su lucha contra la adicción y la depresión.

«Ambos, sólo niños de un área de la comunidad que descubrieron el boxeo y tuvimos la suerte de tener éxito en él. Pero con ese éxito y las alturas más altas pueden venir las bajas más bajas que sólo un puñado de personas pueden entender realmente.

«Las peleas fuera del ring y cuando las luces brillantes se van son las peleas que nadie ve. No sólo hemos perdido una leyenda en el boxeo, sino una leyenda en la vida que haría cualquier cosa por cualquiera.

«Lamento esta pérdida junto con el resto del mundo. Mi más sentido pésame a todos sus seres queridos. Sólo hay un Ricky Hatton. Si alguien está pasando por un momento difícil, que hable con alguien. No está solo».