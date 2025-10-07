Se alcanzó el acuerdo con Marcus Rashford cuando el Manchester United envió un mensaje claro

La estrella cedida del Manchester United ha recibido muchos elogios por sus esfuerzos con la camiseta del Barcelona esta temporada.

Marcus Rashford ha disfrutado de un comienzo brillante en el FC Barcelona desde que llegó procedente del Manchester United.

Varias estrellas de alto perfil coinciden en que Marcus Rashford está brillando después de unirse al Barcelona catalán cedido por el Manchester United este verano.

El graduado de la United Academy cayó en desgracia con Rubén Amorim la temporada pasada y pasó la segunda mitad de la última temporada cedido en el Aston Villa.

Su futuro fue un tema de conversación importante este verano, con el Barcelona de Hansi Flick ganando la carrera por su firma y el internacional inglés no ha mirado atrás desde entonces. El jugador de 27 años ha aportado ocho goles en sus últimos siete partidos, siendo su último logro un gol en la derrota por 4-1 ante el Sevilla.

La ex estrella del Barcelona, ​​Gary Lineker, elogió el inicio de la vida de Rashford en Cataluña y dijo en el último podcast de fútbol del entretiempo: «Estoy feliz por Marcus [Rashford]No creo que pudiera haber tenido un comienzo mucho mejor. Quiero decir, claro, perdieron este juego en particular, pero gracias a él, incluso creo que probablemente fue su mejor jugador. «

Al dar su veredicto sobre el penalti fallado por Lewandowski, Lineker añadió: «Es curioso, estaba en casa y pensé: ‘Deja que Marcus lo tome». [the penalty]Es un lanzador de penales brillante y obviamente Lewandowski los ejecutó y siempre supe que lo iba a ejecutar, pero tuve un presentimiento y luego lo disparó desviado.

«Así que Marcus estará a punto, sospecharía, de conseguir ese trabajo, pero no creo que lo consiga mientras Lewandowski esté allí porque los delanteros, no importa cuántos los fallen, a menos que potencialmente fallen dos en el rebote, tienden a seguir usándolos».

Marcus Rashford apunta al suelo del FC Barcelona. (Imagen: Europa Press vía Getty Images)

Desde su traslado a los Gigantes de La Liga, varias estrellas del Barcelona también le han dado a Rashford una crítica entusiasta. Después de marcar un doblete contra el Newcastle United en la Liga de Campeones, el Barça Boss Flick dijo: “Lo más importante es que gane confianza y marcar dos goles en este estadio de su país le ayudará.

«Le estamos ayudando. Pero no me sorprende. Es un jugador excelente, con mucho talento, como dije. Su remate es fantástico. Necesitamos un jugador como él».

El defensa del Barça Ronald Araujo dijo a los periodistas después de ese partido: «Marcus es espectacular. Hace lo mismo en los entrenamientos. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros porque tiene mucha calidad y nos ayudará mucho».

“Fue increíble”, continuó el portero Joan García. «Ya nos ha acostumbrado en los entrenamientos. Tiene muy buen tiro y estoy muy contento por él porque trabaja duro y lo hace bien».

