Man Utd extendió su reclutamiento de la Academia después de la inversión de INEOS en el club en 2024.

United es más activo en el mercado sudamericano. (Imagen: Tom Shaw/Allsport)

Las reglas del Brexit significan que el reclutamiento de Manchester United, la Academia, se limita al Reino Unido. Los clubes ingleses no pueden firmar adolescentes talentosos de Europa menores de 18 años.

Eso significa que United tiene que esperar hasta que un jugador de Europa celebre su cumpleaños número 18 para actuar con su interés. Sin embargo, los jugadores generalmente están atados y más difíciles de firmar en esa fase de su carrera.

United todavía trabaja en el mercado europeo cuando surgen oportunidades y fueron proactivos para cerrar la firma de Enzo Kana-Biyik en una transferencia gratuita de Le Havre este verano.

Desde que Ineos ha invertido en el club, ha habido una mayor actividad en los mercados fuera de Europa. Sekou Kone fue firmado desde Malí en 2024, Diego Leon llegó este verano desde Paraguay y United concluyó un acuerdo provisional para firmar al adolescente colombiano Cristian Orozco.

El centrocampista defensivo juega para Fortaleza CEIF, tiene al capitán del equipo de Colombia menor de 17 años y ayudó a su país a llegar a la final del campeonato sudamericano U17 en la primavera.

United ha identificado a Orozco como un joven talento emocionante con potencial para continuar al primer equipo. Sin embargo, Orozco solo podrá completar un traslado a Old Trafford hasta que cumpla 18 años el próximo año, por lo que continuará jugando para Fortaleza CEIF hasta que la transferencia pueda completarse en julio.

El mismo enfoque fue seguido con Leon. United £ 3.3 millones se acordaron en enero, subió a £ 7 millones con complementos, para firmar a Leon y continuó jugando en Paraguay hasta que se mudó a Manchester este verano.

Kone fue firmado por alrededor de £ 1 millón de Mali Club Guidtars FC. El United lo exploró por primera vez en noviembre de 2023 en la Copa Mundial de menos de 17 años en Indonesia. Varios empleados miraron a Kone en ese torneo cuando Malí derrotó a Argentina para reclamar el tercer lugar.

Después de seguir a Kone en la Copa Mundial U17, otro explorador del United asistió a un torneo Sub-18 en Marruecos en abril de 2024, donde Kone podría verse como uno de los jugadores del torneo. Se entiende que la recomendación de firmar a Kone llegó después de este torneo.

La posibilidad es que Orozco fue seguido por United en el campeonato sudamericano U17. Los exploradores quedaron impresionados por las pantallas de Kone para Malí y Orozco ha mostrado un gran potencial con Colombia.

Orozco llega a Manchester con un perfil similar como Kone: Young, Raw y tiene un enorme potencial. Estos tipos de transferencias son esencialmente un riesgo bajo y una alta recompensa para United.

El mejor escenario es que una firma en el primer equipo rompe y se establece en la Premier League. El peor de los casos es que es más bajo que el estándar del primer equipo, pero aún se vende con fines de lucro.

United está planeando el futuro y tratando de explorar más a fondo los mercados con más frecuencia. Otros clubes de la Premier League han hecho más uso de los mercados no europeos y han conseguido una serie de piedras preciosas.

Brighton ha sido el equipo de configuración estándar en la competencia por el reclutamiento durante algún tiempo, y el enfoque basado en datos de las gaviotas ha excavado a algunos jugadores maravillosamente superdotados.

United quería firmar a Moises Caicedo en diciembre de 2020, pero el precio inicial de £ 5.5 millones era demasiado elevado. Brighton acordó un acuerdo y vendió Caicelo solo dos años y medio después al Chelsea por £ 115 millones.

Los tomadores de decisiones de INEOS serán elogiados si Kone, Leon o Orozco pueden desarrollar sus juegos como Caicedo. El único inconveniente es que necesitan tiempo y paciencia para crecer, que rara vez se ofrece en United.

Jason Wilcox es enormemente influyente detrás de escena y varias fuentes han indicado que ya hizo el director de la canción de fútbol antes de recibir el título oficialmente.

En febrero, United Christopher Vivell nombró al director de reclutamiento a tiempo completo después de sus apuestas provisionales en el papel y se convirtió en un participante regular en los Juegos de la Academia.

También debe tenerse en cuenta el papel de Matt Hargreaves como director de negociaciones de fútbol. Hargreaves tiene una gran responsabilidad por las transferencias y contratos en Old Trafford y es conocido como un excelente operador.

Los representantes han hablado sobre Hargreaves y han elogiado su comprensión de los jugadores, la compañía de fútbol y las negociaciones, por lo que es visto como un miembro valioso del personal.