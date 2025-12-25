Scott McTominay ya dejó clara la actitud de regreso del Man United mientras surgen ‘problemas’ con el Napoli

Scott McTominay ha revivido su carrera desde que dejó el Manchester United en 2024

Según los informes, Scott McTominay está ansioso por regresar a Inglaterra (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

Según los informes, Scott McTominay está abierto a regresar a la Premier League, pero en otros lugares se le ha vinculado con un regreso a Manchester.

El internacional escocés revivió su carrera tras dejar el Manchester United en 2024. Marcó doce goles e inmediatamente ganó el título de la Serie A. El jugador de 29 años ha desempeñado un papel importante para el club y la selección, a menudo marcando goles en el último minuto para asegurar victorias.

Sin embargo, The Sun informa que han surgido problemas esta temporada mientras el Napoli lucha por el tercer puesto. Una fuente dijo: “A Scott le encantan los elementos de la vida italiana y tuvo una gran primera temporada.

«Pero la pasión de los aficionados puede ser una bendición, pero también puede dificultar las cosas. Allí lo tratan como a un dios, pero eso significa que le resulta difícil hacer cosas simples cuando no está entrenando. La atención puede ser asfixiante».

Después de esto, han surgido rumores que vinculan a McTominay con una serie de clubes diferentes, incluidos Barcelona, ​​​​Tottenham y Newcastle. Según los informes, el mediocampista está interesado en regresar a Inglaterra e incluso podría ver un regreso a casa en el United si es el momento adecuado.

Pero las propias palabras de McTominay parecen haber apagado las llamas de un regreso al United mientras reafirma su amor por Italia y su actual club. En declaraciones a Sky Sports Italia en octubre, la ex estrella del United dijo: «Estoy muy feliz en Nápoles».

En declaraciones a la BBC el verano pasado sobre su nueva vida en la Serie A, McTominay dijo: «La gente en Nápoles es increíble, son muy apasionadas y dondequiera que vayas hay gente que dice ‘Forza Napoli’ y quieren hablar contigo y tener una conversación y eso te inspira cada vez que entras al campo porque les importa.

«Allí es diferente, una forma de vida completamente diferente: la forma de comer, la forma de vivir y todo eso. Te da más fuerza mental. Siempre he vivido muy cerca de mi madre, así que podía ir cuando quisiera.

Según los informes, McTominay disfruta de la vida en Italia (Imagen: Giuseppe Maffia/NurPhoto vía Getty Images)

“Aunque ahora vivo a 1,500 millas de distancia, no puedo simplemente ir a casa y ver a mi mamá, mi familia, mi hermana y mis hijos, así que es diferente, pero en la vida a veces tienes que salir de tu zona de confort y siempre me he sentido orgulloso de eso.

«Nunca quisiera estar en mi zona de confort, y si puedo ir a algún lugar, establecerme y hacerlo bien, ¿por qué no? ¿Quién me impide hacerlo?».

Esta noción de superar sus límites podría ser una indicación de que McTominay está dispuesto a probar suerte en otra competición en el extranjero, y con vínculos con el Barcelona en los últimos tiempos que incluso podrían ser en España, con su ex compañero de equipo Marcus Rashford.