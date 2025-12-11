Scott McTominay es destacado por los medios italianos mientras José Mourinho y Antonio Conte chocan

Los medios italianos comparten su opinión sobre la última aparición de Scott McTominay con el Napoli en la liga de Campeones

Scott McTominay ha sido criticado por su última actuación en el Napoli (Imagen: Miguel Lemos/NurPhoto vía Getty Images)

La ex estrella del Manchester United Scott McTominay no disfrutó de su reencuentro con José Mourinho el miércoles por la noche. El centrocampista del Napoli vio a su equipo perder 2-0 ante el Benfica en Lisboa, dañando las esperanzas del club italiano de avanzar en la Liga de Campeones.

McTominay ha sido un jugador destacado para el equipo de Antonio Conte desde que dejó Old Trafford en 2024. Sin embargo, no pudo alcanzar sus estándares habituales ya que los actuales campeones de la Serie A perdieron fuera de la competición europea por tercera vez consecutiva.

El técnico del Napoli, Antonio Conte, lamentó la rápida recuperación tras la victoria de su equipo sobre la Juventus el domingo, cuando el Benfica jugó dos días antes. Sin embargo, Mourinho desestimó el argumento de su rival tras el partido.

“Decir que el Benfica está físicamente más fresco parece una excusa”, afirmó. «Interpretamos bien el partido. Decidí jugar con Ivanovic en lugar de Pavlidis y eso cambió la forma en que atacamos».

Mourinho añadió: «Los jugadores demostraron carácter e inteligencia, una mentalidad Benfica, lo que significa que cuando tienes los mayores problemas vas un paso más allá. Sabíamos que sin ganar estaríamos eliminados aquí, pero ahora que tenemos seis puntos estamos en la carrera».

El resultado deja al Napoli en el puesto 23, justo dentro de los puestos de play-off, con el Benfica un punto detrás. Así reaccionaron los medios italianos ante la represión de McTominay contra su exjefe del United.

Antonio Conte y José Mourinho tenían diferentes perspectivas sobre el juego (Imagen: Zed Jameson/MB Media/Getty Images)

Gazetta dello Sport

La publicación italiana Gazzetta dello Sport explicó cómo McTominay había jugado un papel en los dos goles del Benfica. El primer gol de Richard Ríos llegó de un rebote entre McTominay y el delantero del Benfica Ivanovic, aunque tampoco logró cerrar a su hombre antes de que Leandro Barreiro duplicara la ventaja.

El internacional escocés se vio «constantemente obligado a perseguir» como parte de un Napoli cansado que estaba «agotado y carente de ritmo e ideas». Parte de la culpa se atribuyó al calendario menos favorable del equipo.

Sin embargo, el informe del partido hizo una valoración mordaz de las actuaciones de McTominay y del cedido del United, Rasmus Hojlund: «Así que McTominay, normalmente el impulsor, es su propio doble, y Hojlund, el asesino de la anciana, nunca aparece».

Los medios italianos calificaron al equipo del Napoli de cansado (Imagen: Torbjorn Tande/DeFodi Images/DeFodi vía Getty Images)

Corriere dello Sport

El informe del partido del Corriere dello Sport también destacó las debilidades defensivas de McTominay durante el partido. Decía: “El personaje principal está acostumbrado a aparecer en la portada, pero por diferentes motivos”.

Se dijo que la ex estrella del United “saltó tímidamente al área penal, sin despegar con su habitual vehemencia y destreza física”, antes de encontrar a Ríos para el primer gol. Para el segundo, McTominay «persiguió» a Ríos antes de su asistencia para duplicar el marcador.

El informe del partido resumió la cansada actuación del Napoli: “Las baterías estaban demasiado agotadas, había poca voluntad de luchar y poca hambre”. Respecto a las aportaciones de McTominay, el Corriere dello Sport afirmó que «nunca se vio al escocés, ni al Napoli tampoco».