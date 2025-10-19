Scott McTominay envía a Harry Maguire un mensaje perfecto tras la victoria del Man United sobre el Liverpool

Scott McTominay fue una de las primeras personas en felicitar a Harry Maguire después de la victoria del Manchester United sobre el Liverpool en Anfield el domingo por la noche.

Scott McTominay vigila al United (Imagen: Foto de Image Photo Agency/Getty Images)

Scott McTominay ha mostrado su verdadera cara tras la victoria del Manchester United por 2-1 sobre el Liverpool. El centrocampista del Napoli felicitó a Harry Maguire por la victoria en Anfield y le envió un elegante mensaje en las redes sociales.

Poco después del partido, el vicecapitán del United marcó la ocasión con una publicación de celebración en Instagram, que superó los 150.000 me gusta en menos de una hora. Maguire escribió junto a una selección de fotos del juego: «Me encanta este club[emojiwithredheart»[redheartemoji»[emojimetroodhart»[redheartemoji»

Entre los miles de fanáticos que inundaron la sección de comentarios, McTominay dejó un mensaje para su excompañero. El internacional escocés, que fichó al Napoli procedente del United por £ 25 millones en agosto de 2024, publicó un emoji de una mano aplaudiendo y un corazón rojo.

Su comentario bajo la publicación de Maguire fue el que más gustó, incluidos los homenajes de Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee y Patrick Dorgu. Mason Greenwood estuvo entre gente como Bruno Fernandes, Mason Mount y Lisandro Martínez a quienes les gustó lo que subió el internacional inglés.

Scott McTominay deja un comentario debajo de la publicación de Harry Maguire en Instagram (Imagen: @HarryMaguire93 en Instagram)

En declaraciones al Mirror en julio de 2025, McTominay afirmó que no alberga ningún rencor hacia su antiguo club. Dijo: “Siempre quiero lo mejor para el Manchester United.

«Ha sido mi vida durante 22, 23 años, así que le deseo al club todo el éxito del mundo. Estoy con ellos en cada paso del camino. Quiero que les vaya bien. No soy alguien que no quiera eso».

McTominay llevó al Napoli al Scudetto la temporada pasada, anotando 12 goles y brindando seis asistencias. El escocés también levantó el trofeo de Jugador de la Temporada, un premio que anteriormente ganaron jugadores como Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic y Zinedine Zidane.

Paquete de lanzamiento de Man United y venta de mercancías. Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información Varios Fanáticos Compra la oferta aquí Fanatics ha reducido el precio de los kits y productos del Man United con más de £60 de descuento en artículos seleccionados.

El United sorprendió cuando aceptaron la salida de McTominay, y Benni McCarthy describió el acuerdo como «uno de los mayores errores en el fútbol». El ex entrenador de los Rojos dijo: “Hay diferentes razones por las que a veces se venden jugadores locales.

«Si se van, puedes conseguir más jugadores con las ganancias. Dicho esto, dejarlo irse fue uno de los mayores errores en el fútbol. Nació para jugar en el United».

«Tal vez no fue el más técnico, pero tuvo una pelea y creo que la recuperarán con Matheus Cunha. Scotty era un jugador que buscas en un vestuario y que te lleva a donde quieres estar».

Scott McTominay llevó al Napoli al máximo título italiano la temporada pasada (Imagen: Ivan Romano/Getty Images)

«Dejarlo ir por una pequeña tarifa de transferencia fue una gran vergüenza. Creo que todos en el club lamentan esa decisión. Yo, con mi experiencia, sé lo que tienes que ofrecer en un club especial».

«La gente puede decir lo que quiera, pero hemos intentado traer grandes jugadores que encajarían. Sé que el entrenador siempre tiene la culpa, pero a veces el club tiene que mirarse a sí mismo».

Ole Gunnar Solskjaer fue otro crítico vocal de la medida. En declaraciones a la BBC, el ex técnico del United dijo: «Scott y Fred juntos, eran tipos a los que te ponías el sombrero todos los días para dar el 100 por ciento. No entiendo cómo puedes vender a Scott».