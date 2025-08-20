Scott McTominay en línea para Shock Man United Reunion como ‘Contacto de transferencia hecho’

Manchester United vendió a Scott McTominay a Napoli por £ 26 millones durante la estrella de transferencia del verano pasado, a lo que el mediocampista se había unido al ex compañero de equipo, Romelu Lukaku

Scott McTominay disfrutó de una exitosa primera temporada en Napoli después de su mudanza del Manchester United (Imagen: imagen Foto -Oficina/Getty -Images)

Se dice que Napoli puede firmar a Rasmus Hojlund del Manchester United si Romelu Lukaku está por una lesión.

El ex delantero del United sufrió un músculo quads desgarrado durante su último amigable con las recetas antes de que comience la temporada de la Serie A. Napoli ha dicho que Lukaku se someterá a una consulta quirúrgica después del inicio de su programa de rehabilitación.

Lorenzo Lucca firmó a principios de este verano y será diputado para el internacional de Bélgica, pero ahora es su único reconocido centro-avance después de haber tomado prestado a Giovanni Simeone a Torino y Galatasaray han firmado a Victor Osimhen nuevamente. Se dice que Antonio Conte, por lo tanto, quiere otra opción que ayude a su defensa del título esta temporada.

The Guardian informa que Napoli está considerando mudarse a Hojlund después de monitorear el Dinamarca Internacional. El informe afirma que Conte es un admirador de Hojlund; Se dice que su club da un acuerdo de préstamo en lugar de la reubicación permanente que United preferiría.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

A Milan también se le atribuye un interés en Rush Hour, un equipo Hojlund estaría abierto a la participación. Sin embargo, también están buscando un movimiento de préstamos con United que se centre en alrededor de £ 30 millones.

Atalanta es otro club italiano que se dice que sigue la situación en torno a su ex jugador. Después de vender inesperadamente Mateo Retegui este verano al club de la Liga Saudita Al-Qadsiah este verano, necesitan un nuevo delantero.

Sin embargo, mudarse a Napoli reuniría a Hojlund con el ex compañero de equipo de United Scott McTominay. Jugaron 34 veces durante la temporada 2023/24, donde este último ayuda a su delantero para el gol de apertura durante una derrota por 4-3 contra Copenhague en la fase del grupo de la Liga de Campeones.

Hojlund esperará un renacimiento similar en la Serie A como el centrocampista. McTominay anotó 12 goles y ayudó a otros seis la temporada pasada para ayudar a Napoli a ganar el título antes de ser nombrado el jugador más valioso de la competencia y, más recientemente, obtuvo un globo de la nominación como reconocimiento para esas versiones sorprendentes.

Kick -Off -Man United Pre -Season Guide 2025/26 La cuenta regresiva está en camino a la campaña de la Premier League de 2025/26, y nuestra guía para la temporada es la forma ideal de prepararse para la acción que ocurre. ¡Además de un análisis y opinión en profundidad sobre su club, pusimos la atención en cada equipo que lucha por la gloria superior o simplemente sobrevive en la competencia más dura del mundo! También una guía completa para luminarias, para que no te pierdas un juego en el que será una temporada emocionante. Compra tu copia ahora

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.