Scott McTominay Ballon d’Or Ranking envía a Man United Transfer advertencia de que no pueden ignorar

El ex mediocampista Scott McTominay del Manchester United cerró su arco de rescate el lunes por la noche durante el Balón de Ceremonia 2025

Scott McTominay representado durante su regreso a Manchester la semana pasada para la Liga de Campeones de Napoli (Imagen: Richard Martin -Roberts -Camera Sport a través de Getty Images)

Manchester United mostró este verano que hay ocasiones en las que solo tienes que vender o eso significa que el trato es perfecto para el club o no.

Alejandro Garnacho tuvo que venderse en la última ventana de transferencia, porque su relación con el club causó más daño que bien. Marcus Rashford fue similar, aunque en menor medida, porque sientes que puede no haber quemado todos sus puentes, pero en el campo de la evidencia todavía era lo mismo para moverlo aún más.

Mirando hacia atrás ahora, los Rojos hicieron un terrible mensaje de error que permitió a Scott McTominay dejar el club de fútbol. Al igual que Garnacho y Rashford, United aprovechó la recaudación de ‘puro ganancias’ en el trato, de modo que los libros parecían un Rosker cuando se fue a Napoli.

Pero a diferencia de sus antiguos compañeros de equipo, McTominay no fue un problema en United. Su anterior gerente Erik Ten -Hag incluso habló con el arrepentimiento de que las salas internacionales escocesas se fueran.

Diez hag dictaminó que tenía que fortalecer el centro del campo defensivo, pero en lugar de tratar de cargar Casemiro que sigue siendo uno de los mejores jugadores pagados del club, vendió un Activum que ahora está conquistando al Stormender World del fútbol. Increíblemente, en su primera temporada en la Serie A, McTominay logró florecer más de lo que alguien esperaba.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Zijn 12 doelpunten en zes assists waren comfortabel zijn beste seizoen van zijn professionele carrière en hij bleek het belangrijkste wapen te zijn in de zijde van Antonio Conte toen ze Serie A. opgeheven, zijn aflossingsboog werd echter alleen volledig voltooid op Maandagavond toen Hij 18e Eindigde en de Ballon d’Or -ranglijsten Voor Jude Bellingham, Erling Haaland, Declan Rice en Florian Wirtz.

Y, no olvidemos que no había un jugador unido que se viera en algún lugar cerca del top 30. En ese momento había la sensación de que la decisión de vender McTominay era una decisión a corto plazo que no se había funcionado a fondo y, aunque nadie podría haber predicho una temporada tan sensacional en Italia, el joven de 28 años se usaría como una historia de advertencia para los Estados Unidos.

La historia amenaza con repetirse bajo Ruben Amorim con el futuro de Kobbie Mainoo, quien comienza a analizar un peligro serio. Pidió dejar el préstamo en el verano y, aunque esto fue rechazado, hasta ahora hay señales de que United puede apaciguarlo a tiempo para la apertura de enero.

Si Mainoo hiciera ‘un McTominay’, estaría mejor ubicado para tener éxito porque es considerablemente más joven y su forma en Old Trafford no era tan inconsistente como la de su predecesor. No abordar las preocupaciones de Mainoo nuevamente se abriría United para tomar una decisión a corto plazo que finalmente impide la progresión a largo plazo del club.

Kobbie Mainoo de Manchester United (Imagen: Getty Images)

Mainoo quiere quedarse con United, por lo que solo pidió dejar préstamo, pero la perseverancia de mantener tan frígida al Capitán Bruno Fernandes podría forzarlo permanentemente. Nadie puede preguntarse qué trae Fernandes a este equipo, pero existe una posibilidad real de que pueda salir el próximo verano y si Mainoo ya está forzado en ese momento, de repente se une en un encurtido real.

Amorim tiene que comenzar a sangrar en Mainoo como el sucesor de Fernandes. Sabemos que tiene la calidad de hacer eso y también sabemos que United es un club que se basa en darle una oportunidad a los jóvenes.

Si United eliminara algo del éxito de McTominay, debería ser que a veces es mejor mirar dentro para la próxima generación en lugar de venderlo por dinero rápido. La salida de Mainoo, si se produjo ese escenario, mostraría que los Rojos realmente no aprenden ninguna lección en absoluto.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.