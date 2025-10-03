Savinho rompe el silencio mientras se completa el Manchester City U -nurn – ‘debe ser feliz’

Manchester City dura como Savinho, un nuevo contrato firma solo unas pocas semanas después del interés del interés de Tottenham

Savinho firma una extensión de contrato de Manchester City

Savinho ha firmado un nuevo contrato en el Manchester City solo una cuestión de semanas después de que él fuera el objetivo de Tottenham.

El brasileño ha puesto el bolígrafo en papel aproximadamente un acuerdo de seis años en Etihad, con la opción de 12 meses adicionales. Completa un giro para el jugador de 21 años que atrajo a Spurs en la ventana de verano y estuvo abierto a mudarse a la capital.

City no quería perder al extremo, pero Pep Guardiola siempre está dispuesto a permitir que los jugadores que quieran dejar la oportunidad de ir. Al final, City cerró la puerta en una salida y Savinho ahora ha escrito nuevos términos con los blues que lo unen al club hasta al menos 2031.

«En primer lugar, quiero agradecer a Dios por esta nueva oportunidad de firmar otro contrato con Manchester City», dijo Savinho. «Estoy muy feliz y mi familia también está muy feliz. Me siento satisfecho.

«Mi sueño porque era pequeño siempre era jugar para el Manchester City, y logré lograrlo. Y ahora expandir mi contrato aquí lo hace aún más especial. Me siento realmente orgulloso y espero seguir y estar muy feliz aquí en Manchester City.

«Mi estilo de juego está muy feliz. Creo que te gustaría jugar al fútbol hoy, tienes que inspirar a los fanáticos a ver los juegos en el estadio y estar satisfecho.

«Mi juego se trata de atacar, ir al oponente. Y creo que tengo que mejorar mucho al terminar y marcar más goles, y lo lograré.

«Creo [City’s] El estilo de juego también me ayuda mucho, siempre con la pelota, y City tiene excelentes jugadores a los que juego al lado, que siempre ha sido mi sueño. Creo que ahora vivo mi sueño. «

Savinho perdió las primeras semanas de la campaña debido a una lesión, pero ahora está en forma nuevamente y comenzó la victoria de la Premier League en Burnley el fin de semana pasado. El director deportivo, Hugo Viana, describió al extremo como ‘potencial ilimitado’ mientras se dirigía en el equipo de Guardiola.

«Tiene tantos atributos excelentes. Su potencial es realmente ilimitado. Tiene excelentes habilidades naturales, funciona increíblemente difícil día tras día, y es modesto», dijo. «Le gustaría seguir aprendiendo y ayudando al equipo, y su ambición es ser uno de los jugadores mejor atacantes del juego.

«No tengo dudas de que Savinho continuará trabajando con Pep y su equipo de entrenamiento, durante muchos años para ser una parte importante de nuestro equipo».

