Las noticias de lesiones de la ciudad más recientes y los datos de regreso antes del regreso de la Premier League

Savinho de Manchester City (Imagen: 2025 Imagen Foto -Oficina)

Manchester City comenzará su campaña de la Premier League 2025/26 el sábado por la noche cuando se enfrenten a Wolverhampton Wanderers en Molineux.

El equipo de Pep Guardiola terminó tercero la temporada pasada, a distancia del título de la Premier League que habían ganado en las cuatro temporadas anteriores, y estarán felices de recuperar la corona.

Ahora que los campeones Liverpool el viernes como un inicio ganador de un inicio ganador de una victoria 4-2 sobre Bournemouth, City estará decidido a comenzar su temporada con una victoria y no perder tierras el día de la competencia.

Pero tendrán que hacer esto sin ningún jugador importante. Aquí hay una visión de la situación de lesiones actual en el estadio Etihad.

Salvaje

Lesión: Desconocido

El extremo brasileño está conectado a una transferencia de verano al Tottenham Hotspur, pero independientemente de su próximo destino, no jugará para la ciudad este mes.

Guardiola confirmó en la conferencia de prensa el viernes: «Savinho está herido en Palermo. [A] Saldrá por unas semanas. «

Fecha de devolución estimada: Mediados de septiembre

Como el gvviool

Lesión: Desconocido

El defensor internacional croata perdió el viaje a Palermo, aunque se desconoce con con qué lesiones está luchando.

Sin embargo, Guardiola confirmó el viernes que tanto Gvardiola como su compatriota Mateo Kovacic se perderían el viaje a Molineux.

Fecha de devolución estimada: Lobos (a) – Sábado 16 de agosto

Mateo Kovacic

Lesión: Aquiles

Kovacic se perdió la derrota de la Copa FA contra Crystal Palace en mayo y no ha jugado para City desde entonces. Se teme que una lesión de Aquiles lo mantenga fuera de juego durante otros dos meses.

«Tuvo una lesión y se perdió la final de la copa», dijo Guardiola. «Pensó que la paz ayudaría, pero no lo hizo. El dolor y la hinchazón aparecieron sobre el tendón del talón».

Fecha de devolución estimada: Desconocido