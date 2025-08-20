Manchester City está listo para los últimos 12 días de la ventana de transferencia.

Savinho y Ederson podrían salir de Manchester City antes de que se cierre la estrella de transferencia

Manchester City permanece activo en el mercado de transferencias mientras entramos en los últimos 12 días de la ventana de transferencia.

Los Blues se fortalecieron considerablemente este verano y han vencido a los primeros acuerdos para Rayan Cherki, Rayan Ait-Nouri y Tijjani Reijnders antes de agregar a James Trafford en la ventana más tarde.

Ahora son las salidas las que dominan la agenda en el Etihad con el jefe de la ciudad Pep Guardiola a quien le gusta cortar a su equipo.

City ha enviado al talentoso adolescente Sverre Nypan a Middlesbrough en un préstamo estacional, mientras que se acuerda una medida con Claudio Echeverri que se une a Bayer Leverkusen con un acuerdo similar.

Pero es el equipo senior donde Guardiola le gustaría ver más resultados. Aquí está la última ciudad.

Portero más nuevo

El portero Ederson se perdió la victoria de fin de semana en Wolves debido a una enfermedad en medio de la especulación que lo conecta con un traslado a Galatasaray. Ese escenario retumba todo el verano y sigue siendo inseguro de si el brasileño dejará a Etihad antes del 1 de septiembre.

Cuando se va, City está listo para firmar el Outcast Gianluigi Donnarumma para competir con la nueva llegada Trafford por el lugar número uno. Esa sería una revisión completa del departamento de portero con Stefan Ortega que se espera que se fuera después del orden jerárquico, mientras que el veterano Scott Carson se fue a principios de verano con Marcus Bettinelli, quien llegó.

Savinho -Patstelling

Tottenham está entusiasmado con el Brasil -International, que también se perdió la victoria en Wolves y ha entrenado individualmente en medio de una lesión que Guardiola dice que irá a un lado durante unas pocas semanas.

Si llega la oferta correcta para Savinho, y si el jugador quiere tomarla, el acuerdo sucederá. Las espuelas ya se han acercado a la ciudad para su extremo brasileño y permanecen interesados.

Pero es poco probable que ocurra un acuerdo en los próximos días, ya que Tottenham estará en Etihad el sábado, mientras que City será fuerte en su aprecio por el joven de 21 años y los Blues quieren más de £ 50 millones y probablemente buscarán un número en la región de £ 60 millones para renunciar a un jugador que firmaron hace solo un año.

Su producción podría allanar el camino para que la ciudad se mueva para la estrella del Real Madrid Rodrygo, quien aparentemente tiene un exceso de los requisitos en la capital española.

Galatasaray está considerando una reubicación para la ciudad -Fellow Manu Akanji

No está claro si Akanji estaría abierto a la mudanza y, como se muestra con el interés de Galatasaray en Edersonon, una oferta aceptable para City debería estar sobre la mesa antes de que una transferencia realmente pueda comenzar. Sin embargo, es una situación de desarrollo durante las últimas dos semanas de la ventana, especialmente porque Guardiola repitió que los jugadores tienen que irse el fin de semana.

El jugador de 30 años ha realizado 136 actuaciones para City, con 118 de ellos y ha ganado dos títulos de la Premier League, así como los icónicos agudos en 2022/23. Seguiría la Copa Mundial del club.