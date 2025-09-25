Sam Allardyce levanta la tapa en Sir Alex Ferguson Man United Chat en medio de Casemiro Red Card Oording Oording

El ex gerente de la Premier League, Sam Allardyce, ha abierto sobre lo que él y Sir Alex Ferguson vieron uno al lado del otro en la última salida del Manchester United

Sam Allardyce a menudo se ha sentado junto a Sir Alex Ferguson en los juegos de Man Utd (Imagen: Oli Scarff)

Sam Allardyce fue visto junto a Sir Alex Ferguson durante la victoria del Manchester United sobre Chelsea, y ha revelado cómo a menudo discuten tácticas mientras miran las competiciones juntas.

El ex jefe de la Premier League, cuyo papel más nuevo en Leeds United estaba presente para presenciar a los Red Devils y afirmó que solo su segundo triunfo de la temporada. Se sentó al lado del incondicional de Old Trafford, Ferguson, donde el dúo enfrentó innumerables ocasiones durante su carrera administrativa.

Se prestó mucha atención a la conversación entre los dos hombres, y Allardyce revela que la mayoría de su discusión se centró en el partido y los posibles reemplazos que implementarían.

Hablando en el No Tippy Tappy Football -Podcast, explicó: «Hablamos de por qué creemos que United fue dejado, hablar sobre cómo empujar.

El triunfo de United tuvo lugar a pesar del hecho de que ambas partes se redujeron a diez jugadores después de que Robert Sánchez y Casemiro recibieron sus órdenes de Marte en los primeros 45 minutos.

El brasileño fue despedido por recolectar dos cartas amarillas, creando una conclusión nerviosa para el equipo local, y Allardyce confiesa que habría reemplazado al mediocampista. Él dijo: «Habría eliminado a Casemiro después de su amarillo. ¿Viste con qué frecuencia lo han enviado? Un hombre de su experiencia y su edad que no puede controlarse, él es solo un viejo jugador. No es un jugador experimentado.

Los dos ex gerentes siguen siendo buenos amigos

«Ha hecho toda su carrera las mismas cosas que debería haber cortado hace años, y especialmente ahora que no es tan rápido como solía ser, debe usar su experiencia para asegurarse de que esto no suceda, pero no lo es. Hace las mismas cosas que siempre está lista, se sumerge, salta».

A pesar de que Ferguson y Allardyce a menudo chocan durante su carrera administrativa, el escocés hizo cumplir sinceramente el respeto por el jefe de Inglaterra de una capa, que sigue siendo un buen amigo. En 2010 fue destructivo sobre la elección de Blackburn para despedirlo mientras eran 13º en la Premier League.

«Nunca he oído hablar de una decisión tan estúpida en toda mi vida», dijo el ex gerente del United. «No sé qué están haciendo allí, pero cariño. Confunde el sentido común. Absolutamente ridículo».

