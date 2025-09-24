Salford City FC Slam Slam Slam North Yorkshire Manejo de la policía del presunto incidente racista contra Adebola Oluwo

El jugador afirmó que él era el objetivo de un espectador hacia el final de un partido contra York en el estadio LNer el 11 de julio

Adebola Oluwo afirmó que tuvo en cuenta por un espectador (Imagen: papá)

Salford City FC ha emitido una declaración sobre el manejo de la policía de North Yorkshire de un presunto incidente racista contra el jugador Adebola Oluwo.

El defensor afirmó que él era el objetivo de un espectador cuando dejó el campo hacia el final de un partido contra York en el estadio LNer el 11 de julio, donde el juego fue abandonado posteriormente.

Sin embargo, la policía de North Yorkshire anunció el viernes pasado que después de una «investigación exhaustiva y detallada, no hay evidencia para confirmar el informe» y que sus oficiales «estaban satisfechos de que no habían ocurrido violaciones».

Nunca te pierdas una historia con la carta de captura diaria de los hombres, consíguelo en tu bandeja de entrada registrándote aquí

Salford City FC ahora ha pedido una evaluación independiente de la decisión de la fuerza de no presentar cargos contra la persona presunta, a pesar de las ‘cuentas de primer mano’ de las presentes, y agregó que el club estaba ‘extremadamente decepcionado’.

En respuesta, una declaración del club dijo: «Salford City Football Club está extremadamente decepcionado por los hallazgos de la investigación por parte de la policía de North Yorkshire y la posterior decisión de no acusar a la persona responsable del abuso racista dirigido a Adebola Oluwo.

Salford City FC ha emitido una declaración (Imagen: Manchester Evening News)

«Es en particular con respecto a cómo la investigación concluye que no hay evidencia para confirmar el informe de abuso, a pesar de una serie de informes de la primera mano del abuso de los presentes en la competencia.

«Esto incluye a los funcionarios de la competencia que conocemos, mediante discusiones con los funcionarios profesionales del partido de juego (PGMO), dieron declaraciones verbales en la noche y proporciona sus datos para que el equipo de investigación haga un seguimiento, pero no se ha contactado.

Convertirse en miembro de Manchester Evening News Whatsapp grupo AQUÍ

«Después de haber hablado con Adebola y haber obtenido más consejos sobre el tema, incluida la legal, ejerceremos el derecho de las víctimas a evaluar el cronograma para solicitar una evaluación independiente para reconsiderar este resultado».

Salford dijo que su decisión de buscar una evaluación tenía el «apoyo total e inequívoco» de la EFL, la Asociación Profesional de Futbolistas, PGMO y la organización benéfica contra la discriminación lo echaron.

Su explicación agregó: «» Nuestros jugadores, el cuerpo técnico, los miembros y todos en nuestro club están unidos con Adebola.

«Los funcionarios de la competencia, apoyados por su organismo administrativo de PGMO, siguen disponibles para contactarnos para proporcionar sus imparciales informes de eventos esa noche.

«Seguiremos cada camino disponible para garantizar la responsabilidad y juntos enviaremos un mensaje claro de que el racismo no tiene lugar en nuestro deporte. En este momento no se harán más comentarios».

La policía de North Yorkshire se negó a dar un comentario que fue más allá de la declaración emitida la semana pasada, según el Asociación de prensa.

—

Día tras día Manchester -vening Noticias La sala de redacción te trae historias notables de todos los aspectos de la vida de Mancunian. Sin embargo, con el ritmo de la vida hoy en día, la agenda de noticias agitada y los algoritmos de las redes sociales, es posible que no tenga la oportunidad de leerlo.

Es por eso que nuestro editor -en el cheh Rob Williams trae nuestras funciones y perspectivas cada semana ImposibleEl mejor énfasis de lo que hacemos: traerte directamente de nosotros. Asegúrese de no perderse y vea qué más tenemos para ofrecer, Al hacer clic aquí y registrarse en Daily News.

Y asegúrese de convertirse en miembro todos los domingos Debido al norte. Tú también puedes Regístrese para esto.

También puedes todo tu contenido favorito del Manchester Evening News En whatsapp. haga clic aquí Para ver todo lo que ofrecemos, incluido todo, desde la ruptura de noticias hasta Coronation Street.

Si prefiere leer nuestras historias en su teléfono, considere Descargando las noticias de la noche de Manchester -pp aquí, Y nuestra agencia de noticias asegura que cada vez que se atraviese una historia esencial, usted es el primero en escucharlo.

Y finalmente, si hay una historia que crees que nuestros periodistas deberían ver, queremos saber de ti. E -sámanos en newsdesk@men-news.co.uk O danos un anillo el 0161 211 2920.