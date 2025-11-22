Sadio Mané ya habló del acuerdo de traspaso del Man United que fue ‘asesinado’ por las cuatro palabras de Jurgen Klopp

Sadio Mane le dijo a Rio Ferdinand por qué decidió desairar al Manchester United a pesar de un acuerdo con los Red Devils

Sadio Mané explicó por qué eligió al Liverpool en lugar del Manchester United (Imagen: Rio Ferdinand presenta/YouTube)

Sadio Mané recuerda haber despedido al Manchester United tras una intervención ‘killer’ de Jurgen Klopp.

El delantero senegalés reclamó todos los trofeos importantes durante su paso por el Liverpool entre 2016 y 2022 tras llegar procedente del Southampton. Pero estuvo muy cerca de convertirse en jugador del United, mantuvo conversaciones con el entonces entrenador Louis van Gaal e incluso acordó los términos.

Sin embargo, todo cambió cuando Klopp, que anteriormente había intentado llevar a Mane al Borussia Dortmund, hizo contacto. Le dijo al programa Presentes de Rio Ferdinand: «Klopp me llamó. Se disculpó. [that the Dortmund move didn’t materialise]».

A continuación, el alemán pronunció la frase decisiva: «Juegas todos los partidos». Mane añadió: «Dijo: ‘Construiremos un equipo contra el que nadie quiera jugar y tú jugarás todos los partidos'».

La leyenda del United, Ferdinand, respondió: «Esa es la línea asesina, esa [about playing every game]».

No le convencieron de inmediato las afirmaciones de Klopp, quien enfatizó que tenía en su plantilla a jugadores como Philippe Coutinho y Roberto Firmino. Y añadió: “Él [Klopp] dijo: ‘No, juegas todos los partidos’. Dije: ya no quiero saber, quiero venir».

Una llamada de Jurgen Klopp fue suficiente para Mané (Imagen: Andrew Powell/Liverpool FC vía Getty Images)

Mané no recibió las mismas garantías por parte de Van Gaal. Recordó: «Hablé con Van Gaal. Me llamó y me dijo: ‘¿Cómo estás? Quiero que vengas al Manchester United. Sé que eres un buen jugador y que puedes ayudar al equipo’.

«Le dije: ‘Lo tienes [Wayne] Rooney, lo tienes [Memphis] Depay, tienes eso [Angel] Di María, tienes eso [Robin] Van Persie. ¿Dónde voy a jugar? Esa fue mi pregunta, porque quiero jugar.

«Me dijo: ‘Conozco tu talento. Si entrenas bien, jugarás, pero tenemos otros buenos jugadores’. Entonces no estaba convencido. Unos días después, Klopp me llamó».

Mane ya había revelado previamente a Jamie Carragher en una entrevista para The Telegraph: «Estuve muy cerca de ir al Manchester United. Tenía el contrato allí.

Luis van Gaal (Imagen: Getty Images)

«Lo tenía todo acordado. Estaba todo listo, pero en lugar de eso pensé: ‘No, quiero ir al Liverpool’. Estaba convencido de apostar por el proyecto de Klopp».

Mane añadió: “Me preguntó qué posición quería porque vio que en Southampton jugaba por la derecha y solía jugar por la izquierda.

«Le dije que prefiero la izquierda, y luego dijo: ‘¡Pero Coutinho es de izquierda!’ Entonces dije, no importa, jugaré por la derecha. Me veía en todas las posiciones».

Mane, de 33 años, dejó el Liverpool por el Bayern de Múnich en 2022, pero permaneció con los gigantes de la Bundesliga solo una temporada antes de mudarse al club Al-Nassr de la Saudi Pro League, donde Cristiano Ronaldo es uno de sus compañeros.