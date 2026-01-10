«Sabía que el ‘obsesionado’ Phil Foden estaba destinado a la cima; mi viaje ha sido duro, pero ahora estoy de vuelta en Man City»

Entrevista exclusiva con el exjugador del Manchester City, Ed Francis, sobre su regreso a la Copa FA en el Etihad con el Exeter City, donde ascendió de rango junto a Phil Foden y su trayectoria futbolística.

Ed Francis y Phil Foden eran compañeros de equipo cuando el Manchester City se enfrentó al Chelsea en la final de la Copa FA Juvenil en 2017. (Imagen: )

Ed Francis conoció a Phil Foden por primera vez cuando los dos niños locos por el fútbol tenían cinco años y estaban dando sus primeros pasos en el juego. Más de 20 años después, la pareja se reunirá en el Etihad el sábado en una historia que quizás sólo la Copa FA podría escribir.

Francis y Foden fueron compañeros de equipo durante más de una década, ascendiendo en las filas de un club cambiante. La pareja cambió Platt Lane por la City Football Academy y creció a medida que los jugadores y la gente crecían al mismo tiempo que el City pasaba de ser un vecino ruidoso a ser la fuerza dominante del fútbol inglés.

Foden era el pequeño y hábil creador de juego con su talento claramente visible para que todos lo vieran, Francis era el defensor convertido en mediocampista que mostró todo el carácter y las cualidades de liderazgo que le han dado una exitosa carrera como jugador.

Fueron juntos a la escuela dentro del City System, entrenaron juntos, jugaron juntos y pasaron el rato juntos. Cuando el City llegó a la final de la FA Youth Cup 2017, Francis era el capitán y Foden la estrella en ciernes.

Sus viajes futbolísticos han sido diferentes desde entonces, pero el sábado podrían enfrentarse, y Francis disfruta de la oportunidad de encontrarse con su compañero.

«Probablemente olvidará quién soy yo», bromeó el hombre de Exeter mientras habla con los MEN antes de la tercera ronda del sábado.

«Me llevé bien con él y pasamos mucho tiempo juntos. No hablamos con regularidad, pero estoy seguro de que me reconocerá y será divertido jugar contra él cuando juegue. Espero que lo haga para poder conseguir una de sus camisetas. ¡Le enviaré un mensaje y veré si puede conseguir una o dos!».

Incluso a una edad temprana, Francis recuerda el deseo y la determinación de Foden de lograrlo. La pareja formaba parte de un talentoso grupo de edad del City que también incluía a Jadon Sancho, y ambos entrenaron con el primer equipo cuando eran adolescentes talentosos. Francis era una cabeza vieja sobre hombros jóvenes y miraba el panorama más amplio de lo que estaba por venir, mientras que Foden se concentraba exclusivamente en el fútbol.

“Simplemente estaba obsesionado”, dijo Francis sobre la ahora estrella del City. “Como persona, nunca le preocupó la escuela, simplemente estaba obsesionado con el fútbol.

«Él estaba loco por el fútbol, ​​todos lo éramos, pero tenía un nivel extra desde muy joven. Cuando era adolescente, a veces te desvías de otras cosas, pero él era solo fútbol, ​​fútbol, ​​fútbol y se podía ver su talento, pero una vez que su físico se activa, puedes ver qué jugador es.

«Tuvo algunos años en los que estaba subdesarrollado y no estaba allí físicamente. Pero creo que llegó a 16/17 y realizó una gira de pretemporada y fue la única academia que fue allí. Siempre lo consideraron alguien que saldría adelante. Jugó contra United y (Paul) Pogba y hay una foto de él donde está hasta la cintura de Pogba, pero Phil lo hizo muy bien y realmente pensaste que si él podía hacerlo, nosotros también podemos hacerlo».

Francis estuvo más cerca que la mayoría de dar el salto de prospecto a jugador del primer equipo. Entrenó con el primer equipo de Pep Guardiola, fue titular sub-23 y jugó tres veces con el City en el Trofeo de la Liga de Fútbol. Al final, el avance no se materializó. Tarde o temprano, Francis quería fútbol senior y comprendió la presión sobre el talento que tenía por delante en el Etihad.

Ed Francis en acción con el Manchester City contra el Barcelona en un partido de la UEFA Youth League en 2018 (Imagen: )

“Por cada niño que lo superó, como Phil, hay cientos que estuvieron cerca”, dice Francis, que ahora tiene 26 años. “Soy parte de la mayoría, no de la minoría.

«Mirando hacia atrás, estoy muy agradecido de estar en el City, pero en ese momento pensé ‘aquí es donde quiero estar, vamos, este es el siguiente paso’. Había ascendido de Sub 6 a Sub 23, por lo que el primer equipo era el siguiente paso lógico.

«Fui lo suficientemente realista como para saber que no todos lo logran, así que sabía que sería difícil, pero cuando estuve allí creí que era lo suficientemente bueno porque si no lo lograba yo, nadie más lo haría. Tienes que tener esa valentía y tomarlo como un día más».

Francis recuerda a Brian Kidd como una persona que ayudó a cerrar la brecha entre el fútbol académico y el entrenamiento del primer equipo, mientras que John Stones fue una figura acogedora y Raheem Sterling se tomó el tiempo para felicitar y aconsejar a Francis durante las sesiones.

«Recuerdo estar en una reunión una de las primeras veces que fui a la categoría senior y estaba sentado con Yaya Touré y Kompany. Cuando entró Pep me quedé impresionado, fue simplemente increíble», recuerda.

«El ambiente era bueno, fue duro por el nivel, pero el grupo fue hospitalario.

«Tengo suerte de que mi educación fue normal para mí, pero la mayoría de los niños no entienden eso y los valores que te enseñan desde una edad temprana son exactamente lo que necesitas. Cuando te acercas al primer equipo ves lo buenos que son, pero también lo a prueba de balas que son. Tienen resiliencia y una mentalidad. Phil Foden tuvo eso desde una edad temprana, pero no todos los chicos tienen eso. A prueba de balas es la mejor manera de describirlo. Obviamente combinado con un físico increíble y grandes jugadores».

Francis tomó la decisión de seguir adelante, los Wolves llamaron y el camino hacia su primer equipo parecía más claro que en el Etihad. Un gran avance en Molineux no se materializó y Francis cayó a la Liga Dos con Harrogate y luego a la Liga Nacional con Notts County y Gateshead. Ganó el Trofeo FA dos veces durante sus períodos fuera de la liga antes de unirse a Exeter en 2024.

“Mi viaje es completamente diferente a lo que imaginaba y hace unos años me di cuenta que el viaje de cada uno es diferente y puedes compararte con todos y ese es el diablo, ese es el ladrón de la alegría.

«He disfrutado mi viaje. Ha sido difícil a veces y tuve que bajar a la quinta división para demostrar mi valía y ahora estoy empezando a trabajar para volver a ascender. Es algo que sabía que podía hacer, pero tenía que empezar a hacerlo y ahora que estoy en el camino de regreso es un gran momento para volver a donde comencé».

Ed Francis en acción para Exeter City contra Northampton a principios de esta temporada (Imagen: )

Se ha cerrado el círculo para Francisco, que tendrá amigos y familiares entre la multitud el sábado. El juvenil azul todavía tiene cuatro abonos en su familia con su padre y su abuelo, aficionados del City. Su madre, seguidora del United y espectadora nerviosa, verá el partido desde casa, pero será un momento de orgullo para la familia Francis y un momento destacado del calendario desde el sorteo del mes pasado.

«Estaba sentado en mi casa en Exeter viendo la televisión y el único empate que quería era que el Manchester City estuviera fuera», dijo. «Man City salió y quedaban unos 40 equipos en el sorteo, así que pensé, ¿seguramente no? No sabía qué número éramos y luego salió 59 y pensé ‘podríamos ser nosotros’ y éramos nosotros y no podía creerlo. Fue un momento bastante surrealista.

Le pregunto a Francis sobre el nombre de su padre y si le gustaría que lo mencionaran en un artículo. “Sí, mételo”, fue la entusiasta respuesta. «Mark Francis. Le gustará».

Francis padre observará el sábado desde uno de los palcos del Etihad. Cuando su hijo y Foden se enfrentan, es posible que tenga algunos flashbacks viendo a la pareja mientras los niños de la ciudad se pavonean como niños de seis años. Es el tipo de historia que sólo la Copa FA trae a la mesa.

“Será un momento hermoso”, concluye Francisco. «Ha sido un sueño de mi infancia jugar allí y no es para el City, es para el Exeter City y estoy contento con eso. Me he demostrado a lo largo de los años y quiero seguir haciéndolo. ¡Será una gran oportunidad para que la gente me vea jugar allí y crucen los dedos para que no perdamos 10-0!».