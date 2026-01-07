Sabía que el Man United me despediría en el descanso; los jugadores no corrían el uno hacia el otro

Ole Gunnar Solskjaer fue despedido por el Manchester United en noviembre de 2021, pero ahora podría regresar a Old Trafford como técnico interino hasta el final de la temporada.

Ole Gunnar Solskjaer fue despedido por el Man United en 2021 (Imagen: John Walton/PA Wire.)

El potencial nuevo entrenador interino del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, admitió anteriormente que sabía que su despido del club era inminente durante su último partido como jefe permanente del club en 2021.

El ex entrenador del United regresará a Old Trafford después de que Ruben Amorim fuera despedido el lunes. Han pasado más de cuatro años desde que el exdelantero de los Rojos fue despedido por el United en noviembre de 2021 después de un comienzo de temporada desastroso que culminó con una derrota por 4-1 ante el Watford, amenazado por el descenso.

Solskjaer sobrevivió hasta el parón internacional a pesar de las duras derrotas ante Leicester City y Liverpool, así como de una mala actuación en el derbi de Manchester, pero llegó al punto de no retorno cuando su equipo fue humillado en Vicarage Road.

Ese partido fue una de las pocas veces que el público de la jornada expresó su enojo hacia Solskjaer, y él sabía que el tiempo se estaba acabando cuando su equipo estaba dos goles abajo en el descanso.

En declaraciones a The Athletic en septiembre de 2023, dijo: «Nadie me lo dijo, pero lo supe en el descanso contra el Watford. No parecíamos un equipo del Man United; los jugadores no corrían uno hacia el otro».

“En el descanso les dije a los jugadores que probablemente sería la última vez que trabajaríamos juntos y que jugaríamos con orgullo.

«Casi le dimos la vuelta hasta que expulsaron a Harry Maguire».

Ole Gunnar Solskjaer fue despedido por el Man United tras perder cinco de siete partidos de la Premier League (Imagen: Charlie Crowhurst/Getty Images)

El noruego no recibió sus órdenes de marcha a tiempo completo. Sin embargo, había un sentimiento creciente de que perdería su trabajo tras la derrota.

Solskjaer iba a ser despedido el día después de la derrota ante Watford y explicó cómo se enteró de su destino.

Añadió: “Recibí un mensaje de texto de Ed Woodward a la mañana siguiente diciendo que quería hablar conmigo en su oficina en Carrington.

«Eso fue bastante difícil cuando has estado en el club durante 18 años, con todos los buenos y malos momentos. Tuve mucho apoyo y buenos momentos con Ed.

«Él me dio la oportunidad y siempre estaré agradecido por eso. Dejé a mi familia en el aeropuerto antes de que llegara el mensaje de texto. Después del mensaje de texto le dije a mi esposa que tal vez regresaría a Noruega antes que ella.

«Fue un día emotivo. Muy emotivo. No pensé que sería así, pero fue como dejar atrás a tu familia.

«Quería hablar con todos los jugadores y despedirme. Hablé con los entrenadores y el personal. Luego regresé a una casa vacía».