Ryan Giggs apunta a un gran impulso triple para el Man United a pesar de perder al trío de estrellas ante la AFCON

Rubén Amorim no podrá contar con tres jugadores clave debido a su participación en la Copa Africana de Naciones antes del choque contra el Aston Villa el domingo.

La ex estrella del Manchester United Ryan Giggs cree que ahora tres jugadores pueden brillar (Imagen: Getty Images)

La leyenda del Manchester United, Ryan Giggs, cree que Ruben Amorim podría encontrar otro lado positivo al perder a tres jugadores clave en la Copa Africana de Naciones. El técnico portugués no podrá contar con Bryan Mbeumo, Noussair Mazraoui y Amad Diallo hasta enero, ya que los tres buscan el éxito internacional.

El United es uno de los equipos más representados africanos de la Premier League. Está empatado con varios otros clubes en el tercer puesto con mayor número de jugadores africanos y también ocupa el cuarto lugar en número de minutos jugados por internacionales africanos.

Ningún entrenador quiere perder jugadores en cualquier etapa de la temporada, pero el problema puede volverse aún más evidente durante el ajetreado período festivo, cuando equipos como el United enfrentan tres partidos en nueve días.

Sin embargo, las ausencias también pueden crear oportunidades, permitiendo que otros jugadores reivindiquen sus derechos. Giggs cree que a pesar de las perturbaciones, Amorim podría aprovechar la situación.

Hablar con alguien Noticias de la noche de Manchester A través de BetSelect, el ícono del United dijo: «Con Mazraoui probablemente tengamos cobertura siempre que De Ligt y Maguire regresen. Martínez ha regresado para fortalecer esa defensa, lo cual es un buen momento.

Lisandro Martínez está luchando contra las lesiones en el United (Imagen: Getty Images)

«Sesko ha vuelto ahora, lo que ayuda. Pero definitivamente será un duro golpe porque Mbeumo ha sido probablemente el mejor jugador en lo que va de temporada y parece una verdadera amenaza. Juega todos los partidos, tiene potencia, marca goles y Amad puede hacer que las cosas sucedan. Así que sí, será difícil».

«Pero ahora que Sesko regresa, Cunha puede volver a donde jugaba Mbeumo. Amad será difícil de reemplazar y no sé cómo lo haremos, si cambiaremos de forma».

‘No estoy tan seguro. Pero esos dos tipos [Mbeumo and Amad] Sin duda lo extrañaremos. Y creo que los aficionados del United sólo esperan que su país no supere la fase de grupos y que no los extrañemos por mucho tiempo.

«El lado positivo es que Mason Mount ha vuelto al equipo. Y eso es una gran ventaja. Nunca se sabe lo bueno que es un jugador hasta que juega con regularidad».

«Y ahora estamos empezando a ver al Mason Mount que hemos visto en el Chelsea durante varios años. Es un jugador bueno e inteligente. A todos los entrenadores les agrada. Cuando eres entrenador quieres jugadores en los que puedas confiar, y él parece alguien en quien realmente puedes confiar».

Benjamin Sesko ha tenido un comienzo difícil en su vida en la Premier League. Hasta el momento sólo ha marcado dos goles en la liga y una lesión en la rodilla que lo dejó fuera de juego durante casi un mes frenó su impulso. Ahora que está en plena forma, estará ansioso por causar un impacto.

Lisandro Martínez también se está acercando a estar completamente concentrado después de regresar de una lesión del ligamento cruzado anterior que lo mantuvo fuera durante casi 300 días. El argentino ha sufrido una serie de contratiempos durante su estancia en Old Trafford y espera que sus problemas físicos hayan quedado atrás.

Mason Mount, al igual que Martínez, ha sufrido múltiples problemas de lesiones desde que llegó al United. Ahora que está de nuevo en forma, el internacional inglés está empezando a realizar actuaciones alentadoras como titular habitual con Amorim.

El United volverá a la acción el domingo cuando viaje a Midlands para enfrentarse al Aston Villa de alto vuelo. Una victoria podría colocar al equipo de Amorim entre los cuatro primeros, dependiendo de otros resultados.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por ofrecerle lo mejor. manchester unido cobertura y análisis.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.