Man United podría estar listo para el verano cuando se trata de la llegada de la transferencia, pero la merodia del tiovivo nunca se detiene y algunas otras ventanas de competiciones permanecen abiertas

Ruud Van Nistelrooy podría volver pronto (Imagen: papá)

Después de un concurrido verano de entresijos, el enfoque de Manchester United pronto regresará a la Premier League.

Kant de Ruben Amorim ganó su última competencia por el descanso internacional y venció a Burnley gracias a una última multa de Bruno Fernandes. Significa que están parados sobre Buren Manchester City mientras ingresan al Derby el domingo, con la ciudad golpeada por Brighton el tiempo anterior.

United tomó una firma final el día de la fecha límite de la transferencia y trajo a Senne Lammens de Royal Amwerp. El belga hará su debut este fin de semana, mientras que Andre Onana, el hombre que ha reemplazado entre los palos, listo para tomar medidas en Trabzonspor nuevamente.

Aquí le traemos los últimos informes de los medios con respecto al Manchester United, junto con nuestra visión de ambos.

Van Nisteloy es un trabajo de esperanza

Ruud Van Nistelrooy ha estado desempleado desde el descenso de la Premier League con Leicester, pero puede estar de vuelta en el banquillo.

Según Karim El Ahmadi de ESPN (a través de Sport Witness), el ex Spire del Manchester United y el jefe del cuidador Van Nistelrooy puede ser una opción para el trabajo principal en FC Twente después del despido de Joseph Oosting.

Twente no tiene gerente después de rechazar a Joseph Oosting (Imagen: Getty Images)

Twente, que tiene tres puntos de sus primeros cuatro juegos, también está conectado con el ex jefe del United Erik Ten Hag y su asistente único Rene Hake, entre otras cosas.

Tom Victor de Manchester Evening News dice: Van Nistelrooy demostró sus cualidades de gestión en los Países Bajos con PSV antes de mudarse a Inglaterra. Un regreso a su país de origen podría ayudarlo a demostrar que su hechizo de Leicester fue la excepción, no la regla y todavía tiene suficiente tiempo para recuperar su carrera como entrenador en el camino correcto.

Set marcial para México

Anthony Martial parece estar en el camino nuevamente, solo un año después de llegar a Aek Atenas después de su liberación del Manchester United.

Anthony Martial en acción para Aek Atenas (Imagen: Giorgos Arapekos/Nurphoto a través de Getty Images)

El delantero francés firmó un acuerdo de tres años con AEK en 2024, pero Fabrizio Romano informa que ha recibido la luz verde para viajar a México.

Monterrey llegó a la ronda de 16 de clubes de 16 en el verano y fue invicto por la fase grupal antes de perder 2-1 ante Borussia Dortmund.

Cuentan la leyenda del Real Madrid Sergio Ramos y su ex compañero de equipo de España, Sergio, a los grandes nombres de su equipo.

Tom Victor de Manchester Evening News dice: Martial anotó siete goles en 16 juegos de la liga para AEK la temporada pasada, pero perdió competiciones debido a una lesión. Él ha demostrado que todavía sabe dónde está el objetivo, siempre y cuando pueda mantenerse en forma.

