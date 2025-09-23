Manchester Evening News se complace en anunciar la llegada de David McDonnell como nuestro nuevo jefe de reportero del Manchester United.

Hace veinte y cuatro años, casi hasta el día de hoy, comencé a cubrir el Manchester United.

La temporada 2001-02 sería el último del ilustre régimen de Sir Alex Ferguson, después de haber anunciado su intención de retirarse al final de esa campaña.

Se instalaría un nuevo gerente y comenzaría una nueva era, tanto para United como para mí. Eso fue como la pensión U de Fergie en Navidad de 2001, convirtiéndolo en el jefe durante otros 11 años, y con eso para mí innumerables fallecidos y prohibido por el hombre fue reconocido como quizás el mejor gerente de todos los tiempos.

Desde que Fergie se retiró en 2013, otros cinco gerentes permanentes, David Moyes, Louis Van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer y Erik Ten -Hag, han tratado de llevar los días de gloria a Old Trafford.

Ruben Amorim es el sexto jefe permanente en tratar de restaurar a United al estado de campeones, una tarea que parece más pesada que nunca después del puesto 15 de la temporada pasada, el más bajo del club durante 51 años.

Pero una cosa que he aprendido, durante casi un cuarto de siglo de cubrirse de United, seguirlos en todo el mundo: Europa, América, Asia y Sudáfrica, es que su atracción global es tan fuerte como siempre, incluso si no han ganado la Premier League de la Liga de Campeones durante más de diez años.

El viejo dicho de los fanáticos del United, «odiado, adorado, nunca ignorado», nunca ha sido tan relevante. En tiempos de éxito, en tiempos de crisis, ningún otro equipo nacerá de la atracción global sostenible de United, incluso en tiempos de inclinación como ahora, como lo demuestran los 75,000 fanáticos que continúan llenando Old Trafford cada vez que juegan.

Es un privilegio haber visto un privilegio en el que jugaron, una semana y en el primer nombre con algunos de los mejores gerentes y jugadores de la era moderna, no siempre ven con ellos, no siempre vemos de ojos, como el club de la estatura de United.

Estaba en la pequeña sala de prensa en el campo de entrenamiento de United cuando Fergie voló en una ira por las preguntas sobre Juan Sebastian Veron, cortó y asaltó su conferencia de prensa, pero no antes de que entregó la infame línea: «¡Vonon Afon está apagado!»

Fergie fue tal vez conocido por su legendario tratamiento de ‘secador de pelo’, pero había un lado más claro para él, como el momento en que el espejo llevaba una portada quemar sobre las sesiones de entrenamiento del equipo que fue filmada por un avión espía que vuela sobre la cabeza.

Cuando le pregunté a Fergie sobre el avión durante la próxima conferencia de prensa, se echó a reír. «Te vi volando con eso», bromeó Fergie y puso las manos al revés para ocurrir como gafas voladoras. «Te vi allí en tu sombrero y gafas Biggles. ¡Biggles McDonnell, Biggles of the Mirror!»

El sucesor de Fergie, Moyes, me prohibió de las conferencias de prensa porque me negué a dejar de filtrar sus revestimientos iniciales, a veces cinco o seis horas antes de los partidos, hasta que fue despedido antes del final de su primera temporada acusada de United.

En el campo, incluidos la Premier League, la Liga de Campeones, la Copa FA, la Copa de la Liga, los partidos amistosos y los partidos de la temporada previa, creo que he reunido más de 1,000 partidos sobre United, y fue privilegiado estar en una serie de ocasiones conmemorativas de 2008, el Penalte Penalte de la Liga de Campeones de la Liga de Campeones de 2008, el Penalte de Penaltele, el Penalte de Penaltels.

Otros puntos destacados incluyen los duelos épicos de Derby de United con rivales locales City, en particular la victoria 4-3 para el lado de Fergies en 2009, que provino de un dramático 90uno Minuto ganador de Michael Owen, y sin olvidar la impresionante patada de bicicletas de Wayne Rooney para vencer a los Blues 2-1 en el Teatro de los Sueños dos años después.

También tuve el privilegio de informar sobre el debut unido de Rooney, en 2004, cuando el atacante áspero de 18 años, que había conquistado la Eurocopa 2004, se anunció a sí mismo como un rojo con un truco de sombrero sublime en una victoria por 6-2 sobre Fenerbahce en Old Trafford sería los objetivos principales que llevarían al club que llevaría a la parte superior.

Además de cubrir los aspectos más destacados para United en los últimos 24 años, también ha habido algunos mínimos grandes, sobre todo su derrota en casa por 6-1 contra City en 2011, la temporada en la que los Blues ganaron el título de Fergie’s Men en Target Difference en el último día.

Hubo dos derrotas en la Liga de Campeones para el incomparable Barcelona de Pep Guardiola y, más recientemente, con United enredado en una crisis de identidad constante, muchas pérdidas aplastantes, como la derrota por 7-0 ante los rivales de arco Liverpool bajo las diez hag hace dos años.

Pero hay una razón por la cual United sigue siendo uno de los mayores empates en el fútbol mundial, incluso cuando no han podido competir por grandes trofeos en la última década, y eso se debe a su rica historia, que se extiende a la tragedia de Munich y el renacimiento del equipo bajo Sir Matt Busby.

Después de tratar durante dos décadas y media frente al espejo frente al espejo, es un privilegio que esa cobertura ahora incluya Manchester Evening News y siga los pasos de los legendarios antiguos corresponsales como Tom Jackson, quien murió trágicamente en München, toda la autoridad y respeto.

Espero hacer lo mismo cuando empiezo este nuevo capítulo.