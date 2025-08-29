Rugby -Legend Gareth Thomas trae Tackle Campaña de VIH a Manchester

Thomas estará en Piccadilly Gardens en el centro de la ciudad, porque se juegan dos partidos de la Copa Mundial para mujeres en Manchester

Thomas fundó el VIH con VIIV Healthcare en 2020 con el objetivo de usar el deporte para informar a las personas sobre el virus e inspirar el cambio social. (Imagen: ImageComms)

Gareth Thomas CBE y la campaña Tackle VIH llegarán el sábado Manchester, mientras que la ex schipper de los Leones asiste a una fanzone de la Copa Mundial de Rugby de Rugby 2025 en Manchester para aumentar la conciencia.

El ex internacional de Gales de 51 años estará en Piccadilly Gardens, se mezclará con los fanáticos y las competiciones de la Copa Mundial de grabación, entre las 11 a.m. a las 4 p.m., en la que se llevará a cabo la colisión de Gales con Canadá como la reunión de Escocia con Fiji. Thomas organizará un juego de coordinación mano-ojo como una oportunidad para lidiar con los fanáticos y normalizar las conversaciones sobre el VIH.

2025 es un año dorado para mujeres en varios deportes británicos; Las leonas ganaron el Campeonato Europeo de Fútbol e Inglaterra organiza la Rueda Mundial de la Copa Mundial, donde las rosas rojas son los favoritos para ganar el torneo. Pero en la sociedad en general hay desafíos para las mujeres, incluidas la discriminación, el estigma y la falta de oportunidades, también en salud, educación y conciencia.

En los mitos del VIH continúan existiendo que contribuyen al estigma y la discriminación; Aunque las mujeres son un tercio de todos los casos de VIH en el Reino Unido y el 54% en todo el mundo, existe una idea errónea común de que generalmente son los hombres homosexuales los que contraen el VIH. Thomas quiere cambiar las opiniones de las personas sobre el VIH y ve la oportunidad de hablar con las personas durante la Copa Mundial de Rugby de Mujeres como una gran oportunidad de informar también a las mujeres.

«Estoy realmente emocionado de ir a la zona de fans y hablar con la gente», dijo Thomas. «El VIH no es un virus que solo afecta a los hombres homosexuales y bisexuales. Creemos que el deporte es una gran oportunidad para encender y comenzar conversaciones. Reúne a un grupo diverso de personas y tenemos una buena configuración basada en el rugby en la zona de fanáticos donde esperamos que podamos lidiar con un grupo realmente diverso de personas.

«Nuestro objetivo es brindar a las personas la información que pueda beneficiarlos o permitirles apoyar y ayudar a alguien más en sus vidas».

Thomas fue a Fanzones durante la Copa Mundial de Rugby en 2023 en Francia y espera que al crear un ambiente acogedor y agradable en Manchester mañana, ayudará a relajarse y abrir más sobre lo que puede ser un tema difícil para algunos. El deporte y la actividad física tienen el poder de lograr un cambio social positivo para las personas y las comunidades.

La campaña Tackle VIH, fundada por Thomas y Viiv Healthcare en 2020, con Terrence Higgins Trust que apoya como socio de caridad, es un ejemplo de dónde el poder del deporte puede ayudar a lograr la educación pública, la comprensión y el cambio social.

Continuó: «Para que venamos a un entorno que está fuera de la caja para el VIH, ayuda a romper las barreras para las personas. Este generalmente es un tema que no se habla mucho o se habla de puertas cerradas.

«Este tipo de cosas ayuda al estigma a romper el VIH. Fuimos a la Copa del Mundo para los hombres y hablamos con personas de todas las diferentes capas de la vida, y pensamos que el ambiente relajado ayudó. La gente no sintió ninguna presión sobre ellos, y no sentían. Como campaña deberíamos venir a nosotros y ser para que lo hicieran.

Una encuesta para la campaña de Tackle VIH mostró que aproximadamente un tercio de las personas no piensan que los hombres heterosexuales (32%) o las mujeres heterosexuales (34%) pueden obtener el VIH. En Inglaterra, incluso más personas heterosexuales en Inglaterra son diagnosticadas con VIH que homosexual.

El estudio también mostró que el 41% de las personas piensan que no puede obtener el VIH al tener relaciones sexuales con una persona solo una vez y que casi la mitad de las personas no probarían porque no creen que estén en riesgo. El progreso en la ciencia y la medicina significa que alguien que vive con el VIH en un tratamiento efectivo no puede transmitirlos a través del contacto sexual, pero menos de 1 de cada 5 (19%) personas lo saben. Misión como condujo al estigma y la discriminación.

Thomas se complace en poder desempeñar un papel en lo que él describe como una «gran celebración del deporte femenino» y agradeció a los organizadores del torneo por dar una plataforma para hablar con los fanáticos. Añadió: «[The fanzone tomorrow] Es una gran oportunidad para que todos vean la importancia del deporte y la unidad que puede traerlo. Cuando comenzamos esta campaña, era importante que mostráramos las diversas características de las personas afectadas por el VIH.

«Ahora se hacen los modelos a seguir femeninos, lo cual es fantástico y algunos jugadores de rugby que juegan en este torneo se volverán icónicos. Pero por mucho que el éxito sea excelente para cada equipo deportivo, creo que lo importante del éxito del deporte femenino, la finca es la que lo deja a las generaciones más jóvenes y las niñas más jóvenes. Ese legado es para todos.

«Para ser una pequeña parte de esta gran celebración del deporte femenino, es un honor y es genial que la Copa Mundial de Rugby haya hecho esto, es una gran oportunidad para nosotros».

La campaña Tackle VIH asiste al fanático de la Copa Mundial de Rugby para mujeres en Manchester. Tackle VIH es una campaña dirigida por Gareth Thomas en colaboración con Viiv Healthcare, con Terrence Higgins Trust como el socio de caridad, que tiene como objetivo abordar el estigma y el malentendido en torno al VIH. Para obtener más información, visite tacklehiv.org y siga a @tacklehiv.