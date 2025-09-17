Ruben Neves ya ha esbozado sus planes futuros en medio de Man United Transfer Link

La noticia más reciente de Manchester United contiene comentarios de Ruben Neves sobre sus planes de carrera

Ruben es conocido por Al-Hilal (Imagen: FIFA a través de Getty Images)

Según los informes, Portugal International Ruben Neves se ha convertido en un candidato sorprendente para fortalecer el centro del campo del Manchester United.

No es sorprendente que el United fortalezca su centro del campo, con evidencia, esta temporada, lo que sugiere que Bruno Fernandes podría ser mejor en el campo. La ética laboral de Fernandes, las habilidades que ganan la pelota y la visión le permiten jugar en un papel más profundo en el centro del campo, pero está luchando por producir sus mejores versiones allí.

Cuando se cerró la ventana de transferencia, las fuentes del club dijeron que firmar a un mediocampista nunca fue una prioridad, dada la profundidad y la versatilidad del equipo. Esta temporada, sin embargo, ha demostrado que Ruben Amorim y Co pueden haber subestimado la necesidad de refuerzo, y ahora tendrán que esperar hasta al menos el Año Nuevo.

Ahí es donde entra Neves, con la sesión informativa diaria que informa que el internacional de Portugal está abierto al fútbol europeo después de dos años en Al-Hilal. Caminando con su contrato hasta el verano de 2026, Neves puede abrir conversaciones sobre un previo en enero en enero.

El jugador de 28 años jugó anteriormente en la Premier League con Wolves entre 2017 y 2023. El informe también señala que se espera que Newcastle United y Tottenham compitan por la firma del jugador, mientras que se dice que Amorim tiene un «interés particularmente fuerte» para firmarlo.

Sin embargo, Neves dejó en claro sus planes para el futuro cuando habló con el canal portugués Sport TV a principios de este verano. El mediocampista, que vino del FC Porto a través del acuerdo juvenil, dejó el club a la edad de 20 años y perdió la oportunidad de ganar el trabajo de plata con su equipo juvenil.

Hizo hincapié en su deseo de regresar y competir por los títulos. «Lo dije en todas las entrevistas: no volverá para terminar su carrera, volverá a jugar y ser competitivo: ese es mi gran objetivo», dijo el mes pasado.

«Afortunadamente tengo 28 años y me siento físicamente muy bien. Este es un objetivo profesional, porque no era campeón en Porto y una familia de más de 60 personas que apoyan al club, es algo que quiero dar y experimentarlos [for myself].

«Solía ​​ir a los Aliados para celebrar los títulos de Oporto, pero ahora quiero estar al otro lado y ver a mi familia celebrar».

