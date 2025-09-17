Ruben Neves envía un mensaje claro de una palabra en medio de la reclamación de transferencia de Man United

El nuevo Manchester United News como Ruben Neves ha sido inclinado para regresar al fútbol europeo con su contrato sobre el verano que finaliza al-Hilal el próximo verano

Ruben Neves en acción para Portugal (Imagen: Getty Images)

Ruben Neves ha alcanzado un hito especial para Al-Hilal en el medio de la izquierda al Manchester United.

El jugador de 28 años ha surgido como un candidato sorpresa para fortalecer el centro del campo de los Rojos, después de haber discutido el equipo de la Liga Pro Saudi en el último año de su contrato. A principios de este verano, United observó un movimiento para un centrocampista central y tomó a Carlos Baleba de Brighton & Hove Albion como objetivo.

Su alto precio, que se creía que era de alrededor de £ 100 millones, llevó a United a disparar su interés por el momento. Aunque podrían visitar un movimiento para el joven de 21 años el próximo año, también surgieron otros nombres como Adam Wharton, Morten Hjulmand y Elliot Anderson.

El miércoles, el diario informó que Neves está abierto al fútbol europeo después de dos temporadas en Al-Hilal. Anteriormente disfrutó de un hechizo exitoso en la Premier League con Wolves y jugó un papel clave en su ascenso a la máxima categoría durante la temporada 2017/18.

El informe establece que Newcastle United y Tottenham probablemente competirán por la firma del jugador, mientras que se dice que Ruben Amorim está particularmente feliz de firmarlo.

Neves, sin embargo, parece centrado en el trabajo en el Medio Oriente después de alcanzar los 100 juegos para Al-Hilal. Fue al tributo de Instagram al club con un simple ‘Heart’ Blue ‘Love Heart’ -eemoji.

Ruben Neves ha jugado 100 juegos para al-Hilal (Imagen: Instagram)

En agosto, durante una entrevista con el canal portugués Sport TV, Neves reveló su deseo de regresar al club de niños, FC Porto.

«Lo dije en todas las entrevistas: no volverá para terminar su carrera, volverá a jugar y es competitivo: ese es mi gran objetivo», dijo.

«Afortunadamente tengo 28 años y me siento físicamente muy bien. Este es un objetivo profesional, porque no era campeón en Porto y una familia de más de 60 personas que apoyan al club, es algo que quiero dar y experimentarlos [for myself].

«Solía ​​ir a los Aliados para celebrar los títulos de Oporto, pero ahora quiero estar al otro lado y ver a mi familia celebrar».

