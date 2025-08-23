Ruben Dias anuncios para hombre Chaos desarrolló Hugo Vina y Pep Guardiola

Manchester City cayó en casa contra el Tottenham con una mala derrota de 2-0 para poner fin a su optimismo desde el primer fin de semana de la temporada de la Premier League

Ruben Dias tenía las manos llenas contra Richarlison

Ruben Dias acusó después de la pelota, decidido a llegar allí por otra persona. Tuvo éxito a cierta distancia y logró cambiar el próximo juego de un Tottenham en un lanzamiento de Tottenham.

Excepto que no había hecho eso, porque la frontera tenía una señal para una patada objetivo que parecía bastante clara desde el momento en que había apretado a Mohammed Kudus. Dias había desperdiciado un punto y City miró fuera de control del partido de fútbol porque habían admitido el primer gol.

Pep Guardiola dijo esta semana que su equipo debería saber cuándo correr si quieren convertirse nuevamente en un «dolor en el trasero» para los oponentes, pero City fue el único equipo que se estremeció el sábado.

El gerente también llamó a la derrota de la Copa Mundial del Club para Hilal una lección útil para sus nuevos jugadores, mientras aclimataban a su equipo. Claramente tienen una manera, con Rayan Cherki y Tijjani Reijners mucho menos efectivos que con Wolves y James Trafford, quienes le dieron a Tottenham un segundo gol para la paz con un pase de hospital para Nico González en la caja.

Sin embargo, en su primera salida en casa de la temporada, quedó claro que los problemas no se limitan hasta las llegadas de verano. Rayan Ait-Nouri ya estaba herido fuera del campo cuando el primer gol de Tottenham llegó al lado izquierdo de la ciudad cuando Nathan Ake, Dias y cuando Rico Lewis no pudo dejar de cruzar a Richarlison para que Brennan Johnson lo golpeara.

Por otro lado, Omar Marmoush corrió en demasiadas situaciones y Erling Haaland perdió una serie de oportunidades claras con la cabeza. Una nueva ciudad de la ciudad en el sentido de que contenía seis jugadores que estaban firmados en 2025, pero los mismos viejos problemas que el equipo plagó la temporada pasada.

La maldición de los Spurs está vivo y bien, donde los visitantes encuentran nuevos héroes, a pesar de los ganadores del partido anteriores Dejan Kulusevski, James Maddison y su hijo Heung-Min (más Ebeeechi Eze de Palace) no en el campo. Thomas Frank sigue siendo uno de los mejores entrenadores de la competencia y prueba a City más que la mayoría.

«Manchester City, sucede de nuevo», cantó a los alegres fanáticos de los Spurs al final. Pero las alarmas de esta versión deben sonar tan difíciles como los elogios que llegaron después de que se escuchó Wolves; Guardiola cree que su equipo será más consistente esta temporada, pero su única constante sigue siendo inconsistencia.

Eso permanecerá en cierta medida siempre que la ventana de transferencia esté abierta, con Edersonson en el sofá el sábado e Ilkay Gundogan y Manu Akanji no en el equipo. La actuación del sábado contribuyó a la incertidumbre para Guardiola y el director deportivo Hugo Viana, aunque sopesan cómo pueden obtener lo mejor de los viejos y los nuevos.

Las señales de verano no se pueden cancelar en una actuación, pero si Viana y Guardiola tendrán éxito esta temporada, no puede haber muchas más tardes.

—

