Manchester United está interesado en un movimiento para Brighton Sensation Carlos Baleba, pero pueden tener que esperar hasta 2026 para obtener sus esposos, aunque eso no sería un desastre para Ruben Amorimim

Carlos Baleba puede no venir al Manchester United este verano, pero los Red Devils ya tienen una solución en su posición (Imagen: Ian Hodgson, AFP a través de Getty Images)

Aunque un movimiento de verano para Carlos Baleba puede ser demasiado difícil para el Manchester United, hay razón para que Ruben Amorim no se asuste. El interés del paciente de poder de la Premier League en el centrocampista de Brighton puede haber llegado tarde para un acuerdo de 2025, pero el jefe de los Red Devils ya tiene una brecha de parada adecuada.

Brighton Vala Baleba en más de £ 100 millones, lo que significa que United puede posponerlo este verano. Pero ahí es donde la decisión de los clubes y controvertidos de los clubes de entregar a Casemiro, ahora de 33 años, un contrato de cuatro años en 2022, eventualmente podría haber sido un paso astuto.

El informe Mirror de que el momento podría ser el correcto para United como Casemiro, que también tiene una opción para un año extra en su contrato, abandona el club en 2026. El brasileño es uno de los mejores ganadores de la Premier League con £ 350,000 por semana, pero hay preocupaciones sobre cuánto más puede mantener su nivel.

United se enfrentó a un retroceso por ofrecer sus £ 60 millones con un contrato a largo plazo y lucrativo en el verano de 2022 cuando ya tenía 30 años. El brasileño experimentó un viaje de montaña rusa durante su período en Inglaterra, aunque vio un renacimiento la temporada pasada con 42 actuaciones en todas las competiciones.

Solo 24 de ellos estaban en la Premier League, pero Casemiro todavía logró hacer 83 tacleadas, cuatro más que Baleba a pesar de jugar 10 partidos menos. La tasa de aparejos total de los promedios incondicionales de United de alrededor de 3.5 tacleadas por partido, mientras que Balbas está más cerca de 2.3 por partido.

Aunque es conocido como uno de los mejores centrocampistas defensivos de su tiempo, Casemiro también ha demostrado que es una amenaza más versátil de lo que muchos creen. Hizo 43 toques en áreas de castigo de oposición durante la última temporada de la Premier League, mientras que Baleba solo tenía 12.

En el último año de su contrato, Casemiro irá a United, que tendrá la oportunidad de extender su estadía en un año (Imagen: Oli Scarff/AFP a través de Getty Images).

Baleba, de 21 años, hizo el cambio a la costa sur de Inglaterra desde Lille en un acuerdo de £ 23.2 millones en 2023 y recibió la atención de parte de la élite europea después de una sorprendente campaña 2024/25. Pero una oferta realista de United para el camerunés, que ha recibido muchos elogios de la leyenda del United Roy Keane, puede tener que esperar hasta el próximo año. Y Casemiro ha demostrado que todavía le quedan unos pocos kilómetros en el tanque para hacer una temporada diferente.

La única alternativa de United en un papel establecido en el mediocampo defensivo es Manuel Ugarte, quien se unió a PSG en un contrato de £ 50 millones el verano pasado. Sin embargo, el uruguayo fue uno de los últimos marcos de selección bajo el período de la oficina de Erik Ten Hag y aún no ha cumplido completamente las expectativas de los fanáticos.

Baleba en promedio aproximadamente 2.3 tacleadas por partido en el período anterior de la Premier League, al menos un menos que Casemiro (Imagen: Getty Images)

Kobbie Mainoo es otro talento en el centro del campo con un papel crucial para jugar en el futuro de United, tanto a corto como a largo plazo. Sin embargo, parece que es más adecuado para un papel más avanzado en lugar de desperdiciar ciertos talentos que son profundos.

El mejor latón en Old Trafford se ubicará en el cinco veces ganador de la Liga de Campeones Casemiro, quien celebra su 34 cumpleaños en febrero, para entregar al menos una excelente temporada. Mucho dependerá de si United elige activar la extensión de un año en su contrato el próximo año o hacer que se vaya de forma gratuita, para que sus salarios masivos se eliminen de su nómina.

Brighton parece haber descubierto un talento excepcional diferente en Baleba, como lo indica su rumor de precio con nueve dígitos. Aunque un traslado a Manchester puede no estar en las cartas este verano, las estrellas pueden conectarse perfectamente para que él se ponga en el lugar de Casemiro en un año.