Ruben Amorim tiene una decisión obvia que tomar con la nueva firma del Manchester United

Man United interpreta a Fulham en la Premier League el domingo y aquí hay cinco cosas a las que prestar atención en el juego.

Benjamin Sesko debería comenzar contra Fulham. (Imagen: 2025 Getty Images)

Manchester United espera abordar la Premier League este fin de semana en la Premier League.

United ha sufrido una estrecha derrota por 1-0 para el Arsenal en su primer partido de la nueva campaña de competencia en Old Trafford y quieren recuperarse contra Fulham en Craven Cottage.

Ruben Amorim tomó un puñado de controvertidas decisiones de selección contra el Arsenal y será fascinante ver a su equipo titular. Benjamin Sesko fue mencionado en el sofá contra el Arsenal y pudo hacer su debut completo.

Fulham corrió 1-1 el fin de semana pasado con Brighton después de un último fabricante de amarillo jadeo en tiempo extra.

Aquí están las cinco cosas para prestar atención a Craven Cottage …

¿Debut completo para Sesko?

Benjamin Sesko tiene que hacer cola para hacer su debut completo contra Fulham. El internacional esloveno se introdujo en la segunda mitad del banco contra el Arsenal, lo que le dificulta su imponer.

Era imposible medir algo del cameo de Sesko y los fanáticos estarán desesperados por verlo desde el principio. La línea delantera fue fluida y suave en la primera mitad el fin de semana pasado, pero es obvio comenzar a Sesko.

La mayor debilidad de United fue su incapacidad para marcar goles la temporada pasada. Los Rojos solo lograron 44 goles en la Premier League y Sesko se firmó en un acuerdo de £ 73.7 millones para resolver eso.

Sería extraño reiniciar a Sesko en el sofá. Amorim puede combinar bien a Mason Mount con sus compañeros de equipo contra el Arsenal, pero United no anotó y necesitan un delantero en el campo.

Hojlund en el equipo?

Rasmus Hojlund se puede dejar en casa nuevamente. Hojlund se cayó del equipo para el partido inaugural de la temporada y miró el juego desde la caja de los directores en Old Trafford.

Los periodistas están esperando que el autobús del equipo Unido confirme si Hojlund ha viajado antes de que se anuncien las noticias del equipo. Parece probable que pueda ser omitido fuera del equipo nuevamente.

Se siente difícil dejar a Hojlund completamente fuera del equipo, no trabajó su boleto, pero Amorim parece haber marcado su tarjeta y decidió que debería irse antes de la fecha límite de transferencia.

United puede escribir historia

Las estadísticas no deseadas se han apilado en las últimas dos temporadas, pero United podría crear una historia positiva del club cuando se enfrentan a Fulham porque su récord en Craven Cottage es impresionante.

Desde el sorteo de 2-2 con Fulham fuera de casa en agosto de 2010, United ganó todas las visitas a Craven Cottage en la Premier League y logró una serie de ocho victorias en Londres.

Otra victoria en Craven Cottage establecería un nuevo récord de club de victorias sucesivas en un lugar.

Martínez anotó al ganador en Fulham la temporada pasada.

Buena presagio para Cunha

Craven Cottage también debería ser un feliz campo de caza para el alero unido Matheus Cunha, quien tuvo un fuerte historial contra el London Club durante la edad de dos años y medio.

Cunha ha registrado cuatro declaraciones de gol en los últimos tres partidos de la Premier League contra Fulham, que incluyen dos goles y ayuda la temporada pasada con una cómoda victoria por 4-1 para Wolves en Craven Cottage.

Esa derrota representó la derrota más dura de Fulham de la campaña 2024/2025. Marco Silva será consciente de la amenaza que Cunha planteará, pero ¿podrán sus jugadores detener al brasileño?

Cunha anotó dos veces en Craven Cottage la temporada pasada. (Imagen: 2024 Jack Thomas – WWFC)

¿Ratcliffe asistir a la competencia?

La oficina central de INEOS se encuentra en Knightsbridge, Londres, que está a solo 20 minutos en coche de Craven Cottage. Eso explica por qué Sir Jim Ratcliffe asistió al juego de la temporada pasada en Fulham y por qué podría mostrar su rostro nuevamente.

Ratcliffe fue abordado por partidarios enojados después de la victoria 1-0 de United contra Fulham en enero. Lisandro Martínez anotó un ganador de la competencia tardía, pero los fanáticos aumentaron el aumento de los precios de los boletos.

El multimillonario británico se enfrentó cuando estaba en su automóvil fuera del estadio. Ratcliffe lesionó la ventana de su auto antes de que pareciera decir: «Obtén tu foto».

«66 quid, tomas el p ***. Eres peor que los vidrios, lo resuelve», respondió un fanático.

Otro fanático dijo durante el intercambio acalorado: «66 PQUID, TAMAÑO.

Los fanáticos del United todavía están irritados sobre los precios de las entradas, pero Amorim es compatible con la ventana de transferencia de verano y es poco probable que Ratcliffe tenga que lidiar con una hostilidad similar este fin de semana.

