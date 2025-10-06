Ruben Amorim tiene razón sobre la preocupación del crítico de Man United, pero por las razones equivocadas

Manchester United vino a disparar afuera en medio de las críticas a las tácticas de Ruben Amorim antes de la victoria por 2-0 de su equipo sobre Sunderland en la Premier League el sábado por la tarde.

El entrenador en jefe de Man Utd, Ruben Amorim. (Imagen: Getty Images)

Ruben Amorim ha comprado más tiempo de lo que otros gerentes se habrían ofrecido en el Manchester United debido a su manejo de las preguntas difíciles que le hizo a través de los medios de comunicación.

Los partidarios de United generalmente se calientan para el entrenador en jefe portugués porque a menudo ha hablado con honestidad e integridad que son cualidades admirables. Amorim nunca podría describirse una vez como suministro de azúcar o los problemas más importantes que el club ha obstaculizado desde que llegó hace casi un año.

Aunque los resultados han sido en gran medida terribles, existe la sensación de que algo se está construyendo en United, que nunca parecía ser el caso bajo Erik Ten Hag. Mientras que el holandés dio la bienvenida a sus jugadores y cambió sus filosofías, que finalmente se deshacieron, Amorim fue retenida a sus armas y cuando las actuaciones han sido buenas, han sido mucho mejores que otras del régimen anterior.

Sin embargo, esta campaña comenzó con versiones y resultados mediocres, en su mejor momento. Esto ha llevado a preguntas obvias sobre el enfoque táctico de los portugueses, no solo dentro del paquete de prensa, sino también bajo figuras legendarias en el club.

Wayne Rooney llegó tan lejos para decir que «había perdido la confianza» en las tácticas de Amorim, que fue una maldita acusación de la ideología del entrenador en jefe. En respuesta, Amorim declaró que no quería cambiar la opinión de nadie, pero advirtió a los críticos que los comentarios están filtrando su camerino y cambiaron la mentalidad de su equipo.

Por una vez, Amorim parece haber cometido un pequeño error en su comunicación fuera del campo. Aunque tiene razón al preocuparse por el impacto de los expertos y los comentarios de los periodistas que influyen en sus jugadores, la respuesta no es advertir a los críticos que no hagan esos comentarios.

En cambio, el entrenador en jefe portugués debe adoptar un enfoque más interno y abordar la mentalidad de esos jugadores en el vestuario afectado por tales comentarios del mundo exterior. Tribunal o erróneamente, la crítica de este equipo viene con el territorio para ser parte de United.

Son uno de los clubes más apoyados del mundo y todos los fanáticos, medios de comunicación y ex jugador tienen una opinión sobre ellos. La crítica se ha vuelto aún más intensa después del período de mediocridad que siguió la pensión de Sir Alex Ferguson.

Hasta que United gane nuevamente la Premier League, continuará acumulándose. Por lo tanto, la respuesta es firmar que los jugadores que tienen la mentalidad necesarios para representar a un club de este tipo, o aquellos que ya están allí para aprender máscaras más duras.

La idea de que los comentarios son del exterior que los jugadores cuestionan es para ser honesto. Los jugadores deben estar allí y vivir en su propia burbuja.

Sí, es más difícil que nunca debido a las redes sociales que no ofrecen un escape, pero al final del día a los jugadores de Carrington se les paga maravillosamente por superarlo. La reconstrucción de Amorim de este equipo no está completa y, con suerte, desde su perspectiva, los portugueses que eliminan del equipo que, según él, pueden abordar la presión, porque si no lo hace, eventualmente será su tarea en la fila.

