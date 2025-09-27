Ruben Amorim tiene que dar el primer inicio de la temporada de la Premier League al jugador del Manchester United

Man Utd interpreta a Brentford en la Premier League el sábado y hay una decisión importante de tomar el equipo.

Ruben Amorim tiene que tomar una decisión en el centro del campo. (Imagen: 2025 Manchester United FC)

¿Ruben Amorim Kobbie Mainoo dará su primer inicio de la temporada de la Premier League contra Brentford?

El Manchester Evening News A principios de esta semana, reveló que Mainoo hace todo lo posible para forzar su camino hacia el equipo inicial del Manchester United después de haber desglosado el orden jerárquico.

Mainoo cambió a su chef privado en casa y trabajó con un entrenador privado durante el descanso internacional en septiembre en un intento por mejorar. El joven está decidido a ganar un papel inicial, con el fin de representar a Inglaterra durante la Copa Mundial 2026 el próximo verano.

Es alentador saber que Mainoo ha respondido positivamente a la decepción de la negativa de su solicitud de préstamo, pero será más difícil para él mantenerse enfocado si comienza su competencia.

Mainoo fue un reemplazo no utilizado en los partidos iniciales contra el Arsenal y Fulham. Apareció desde el banco contra Burnley, Manchester City y Chelsea, y su único inicio de la campaña se produjo contra Grimsby Town en la Copa Carabao el mes pasado.

Amorim ha desafiado a Mainoo a mejorar, dio pensamientos detallados sobre el desarrollo de Mainoo antes de enfrentar a la ciudad, y confirmó que está compitiendo con Bruno Fernandes.

Fernandes y Mainoo son vistos como competidores para uno de los rollos del centro del campo, mientras que Casemiro y Manuel Ugarte son competidores para la otra posición. Desde la perspectiva de Mainoo, que aumenta la posibilidad de que apenas comience porque Fernandes es prácticamente considerado intacto por Amorim.

El fin de semana pasado hubo una oportunidad contra el Chelsea para criar Fernandes y comenzar a Mainoo porque Matheus Cunha regresó de una lesión y fue llamado en el sofá. Sin embargo, el capitán de United comenzó al lado de Casemiro, quien recibió una segunda tarjeta amarilla al final de la primera mitad.

Casemiro no está disponible para estar contra Brentford el sábado por la tarde. Eso significa que Amorim elegirá entre Fernandes, Ugarte y Mainoo para las dos posiciones en el centro del campo en su sistema.

Si Amorim no admite su actitud en sus centrocampistas, Fernandes jugará junto a Ugarte. Mainoo se menciona en el banco y la conversación sobre la academia graduada continuará.

Amorim decidirá si Mainoo y Fernandes son la mejor asociación para ganar el juego. Y en las circunstancias que pueden ser el caso. Ugarte ofrece más cobertura defensiva, pero Mainoo es mejor en la pelota y será la mejor opción para ayudar a controlar el juego en el GTech Community Stadium.

Amorim dijo para el Derby de Manchester: «Creo mucho en Kobbie, pero algunos de ustedes piensan que Kobbie Mainoo ya se ha hecho (el artículo completo). Creo que puede hacerlo mucho mejor que puede mejorar mucho.

«Creo que es suficiente para algunos niños (su talento), pero no es suficiente para él. Tal vez no sea justo, pero creo que ayudo a Kobbie Mainooo, y eso es todo. Tendrá oportunidades como los otros tipos.

«Si siento que alguien es el mejor jugador para jugar, entonces él jugará. Y que ya he demostrado a todos los jugadores aquí. Así que creo mucho en él … Tengo lo mismo que tienes: que él es un jugador superior, pero puede ser mucho mejor. Así que estoy enfocado en eso».

Continuó: «Tienes que presentarse … a veces es la opinión de un entrenador. Recuerdo que Vitinha no jugó para Wolverhampton.

«Hoy en día se puede ver que Vitinha, tal vez, es el mejor centrocampista del mundo. Así que nunca se sabe. A veces puede suceder algo. La forma en que juego es completamente diferente del último gerente.

«A veces miro a Kobbie Mainoo y siento que a veces lo era, y vi muchos juegos de la Premier League cuando estaba en Portugal, y puedes sentir que el equipo del Manchester United era realmente la transición.

«Era el único hombre que calmó el juego. Ahora tenemos otros jugadores que pueden calmar el juego. Jugamos un juego diferente, y a veces espero más de Kobbie Mainoo».

Fue esclarecedor escuchar a Amorim hablar mucho sobre Mainoo. Prometió que creía en el centrocampista, y probablemente sea hora de demostrarlo contra Brentford el sábado por la tarde.