Ruben Amorim tiene que atacar al Manchester United por primera vez contra Burnley

Man United se centrará en una primera victoria de la temporada cuando se enfrenten a Burnley el sábado por la tarde en Old Trafford, y aquí hay cinco puntos de conversación previos al partido.

Ruben Amorim debe supervisar una victoria contra Burnley. (Imagen: Nigel French/Sportsphoto/Allstar a través de Getty Images).

Manchester United espera recuperarse de la conmoción del miércoles a Grimsby Town cuando dan la bienvenida a Burnley en Old Trafford en la Premier League esta tarde.

United fue derrotado de la Copa Carabao en la segunda ronda de la etapa por los Marineros de la Liga Dos y perdió 12-11 después de que el juego terminó 2-2 al final de 90 minutos.

El entrenador en jefe Ruben Amorim estuvo absolutamente furioso con la actuación de su lado en Blundell Park, lo que significa que estará decidido a ver una reacción muy necesaria contra Burnley, que está de regreso en la Premier League después de obtener la promoción del campeonato en el período anterior.

En previsión de la lucha de esta tarde en Old Trafford, hay cinco puntos de discusión previos al partido aquí:

Un juego de ganancia obligatoria

¿Puedes tener un juego que debe ganar cuatro juegos en la temporada? Bueno, United tiene uno esta tarde.

Después de los eventos del miércoles por la noche contra Grimsby, United tiene que responder asegurando su primera victoria de la Premier League de la temporada y entrando en una nota positiva del primer descanso internacional de la temporada.

United no tiene nada de su apertura de tres juegos en competencia y copa esta temporada, lo que significa que la presión ya está aumentando en Amorim. La posibilidad de ir en la primera interrupción de la temporada después de que no haya incluido una victoria de ninguna naturaleza, generará enormes niveles de retroceso de los partidarios.

El chef portugués, que ayer en su conferencia de prensa antes del partido dijo que «a veces quiere detenerse», sabe que la presión solo se intensificará si su equipo no compite tres puntos contra el equipo de Scott Parker. Las colisiones con Manchester City (A) y Chelsea (H) siguen inmediatamente el descanso internacional.

¿Comenzará Mainoo?

Antes de la ventana de transferencia que se cierra el lunes por la noche a las 7 p.m., el futuro de Kobbie Mainoo es un gran tema. Durante la conferencia de prensa de ayer, Amorim describió lo decidido que está de mantenerlo en medio del interés del centrocampista para dejar prestado.

Kobbie Mainoo verá una primera competencia de la temporada. (Imagen: George Wood/Getty Images.)

Si Amorim está tan decidido a mantenerlo, debería considerar comenzar este período por primera vez en la Premier League. Fue un reemplazo no utilizado contra el Arsenal y Fulham.

Con United en necesidad desesperada de una victoria, necesitan tantos jugadores progresistas en el campo como sea posible. A pesar del hecho de que afirma el fin de semana pasado que Mainoo y Bruno Fernandes compiten por el mismo papel, Amorim debe usarlos como asociación.

Attack es la mejor forma de defensa y United tiene que venir del pie delantero del frente contra Burnley para obtener la multitud después de un espectáculo tan olvidadizo en la mitad de la semana.

Es hora de desatar el ataque del sueño

Si la colisión con Grimsby hubiera desaparecido desde el principio, existe una gran posibilidad de que Bryan Mbeumo se hubiera quedado en el banco. Amorim, sin embargo, tuvo que llamarlo durante el descanso y se unió en el juego con su primer gol para el club.

Compañeros fichajes de verano Matheus Cunha y Benjamin Sesko comenzaron en Blundell Park y enfatizaron el nivel de calidad que United tenía en el campo, pero eran, al igual que el resto de sus compañeros de equipo, en gran medida ineficaces.

Sin embargo, fueron llevados a Old Trafford para tratar de aumentar la producción de ataque de United, lo que significa que Amorim tiene que persistir con ellos. Dicho esto, es hora de que use Mbeumo, Cunha y Sesko por primera vez desde el principio como uno por primera vez.

Benjamin Sesko todavía tiene que comenzar en la Premier League. (Imagen: Robbie Jay Barratt – Ama/Getty Images.)

Sesko ya no ha comenzado un partido de la Premier League desde que llega al RB Leipzig, quien apareció desde el banco contra el Arsenal y Fulham, lo que significa que ha llegado el momento de liderar el ataque en la competencia por primera vez.

¿Quién va en la portería?

Después de tener la oportunidad de tratar de recuperar los guantes de Altay Bayindir contra Grimsby, Andre Onana hizo un hash de sus posibilidades. Después de que no se había cubierto en gloria para el primer partido de los Marineros, dejó caer un clanger para su segundo gol.

Como resultado, Amorim puede tender a recordar a Bayindir después de ofrecerle una defensa tan leal después de la derrota del día de apertura contra el Arsenal. El internacional turco comenzó con los últimos tres partidos de la Premier League de United en ambos lados de las vacaciones de verano.

Antes de la ventana de transferencia que se cerrará en unos días, United debe firmar un nuevo guardián. Si no haces esto, puede ser muy costoso.

Esforzarse por evitar que sea igual a un registro

United después del Arsenal y firmó con Fulham, United necesita urgentemente tres puntos esta tarde para ingresar al descanso internacional en un pico. La última vez que no ganaron ninguna de su inauguración de tres partidos de la Premier League fue en 2014/15.

Curiosamente, su tercer partido de liga de la campaña de esa temporada también fue contra Burnley, y solo llegó unos días después de una vergonzosa salida de la Copa de la Liga. Después de esa notoria derrota por 4-0 en MK Dons hace 11 años, United se acercó cuatro días después con Burnley con Burnley en Turf Moor.

La posibilidad de un empate diferente sin goles con los Clarets esta tarde no piensa en ello. United tiene que hacer una actuación esta tarde y comenzar a corregir su récord de competencia bajo Amorim.

Solo tres veces en la era de la Premier League, ninguna de su inauguración de tres juegos ha ganado United.