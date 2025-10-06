Man Utd -Baas Ruben Amorim ganó una victoria importante contra Sunderland antes del descanso internacional de octubre.

Amorim está bajo presión esta temporada. (Imagen: 2025 Manchester United FC)

Ruben Amorim ha dicho que incluso el Papa puede permitirle cambiar su Formación Manchester United.

Muchos afirmaron que la terquedad de Amorim le costaría su tarea después de la derrota contra Brentford, pero hizo un cambio importante para lograr una victoria muy necesaria contra Sunderland.

Senne Lammens ha recibido el balón de casi todos los puestos de gol. Diogo Dalot lanzó largos lanzamientos en el área de penalización. Hubo una simplicidad en el enfoque unido que recordaba una era de Gone.

United fue inmediatamente y regresó a lo básico. Fue un cambio muy efectivo en Amorim, que ganó una cómoda victoria por 2-0 para sobrevivir durante la vacaciones internacionales de octubre.

Amorim incluso arrojó a los chinos beige por usar un chándal completo en la línea de banda, que se sintió adecuada, ya que United jugó como un equipo de Stoke City que fue compilado por Tony Pulis.

No hay duda de que Amorim es un terco gerente, pero un leopardo puede cambiar sus manchas.

El jugador de 40 años hizo lo que se necesitaba contra Sunderland-Hij Twakte para ganar. Y sería injusto sugerir que United solo aseguró la victoria debido a su nueva franqueza, porque cada jugador ofreció un fuerte rendimiento y hubo algunas contribuciones individuales individuales en la pelota.

Se le preguntó a Amorim si estaba frustrado durante el momento del descanso internacional, ya que el impulso del equipo podría acumularse y respondió: “No hay impulso con nuestro equipo.

«Entonces, con un descanso, sin un descanso … sabemos lo que sucedió cuando ganamos un partido. Y para mí la frustración no es ver al mismo equipo en casa y desaparecer.

«Y viste hoy, no jugamos bien en la segunda mitad, pero estábamos enfocados. Estamos luchando contra segundas bolas. [Sesko] ¿Estaba allí todo el tiempo para tocar la pelota? Entonces estas pequeñas cosas nos ayudarán a ganar juegos. Y a veces tienes tus momentos. La primera mitad tuvimos muchos momentos.

«Pero en la segunda mitad, si no podemos jugar bien, no jugarán bien, y esa es la forma en que un gran equipo juega durante la temporada. Así que esa es la gran frustración».

United estaba directamente en su victoria contra Sunderland.

Las fuentes de United se vieron obligadas a aclarar que Amorim retuvo el apoyo de la junta después de la derrota de Brentford y se comunicó por segunda vez esta temporada que estaba a salvo.

Sin embargo, rara vez es que un gerente se recupere tan pronto como esas preguntas comiencen y una victoria contra la oposición recién promovida en Old Trafford no salvará a Amorim si la situación acidifica cuándo se reanuda el fútbol doméstico.

Tenía razón al arrepentirse de la falta de consistencia del equipo cuando habló después del Sunderland durante su conferencia de prensa, porque ese es el problema que el progreso socava.

El fracaso para ganar partidos consecutivos de la Premier League no es lo suficientemente bueno, aunque los eventos de la semana pasada han hecho del próximo encuentro del Liverpool una propuesta completamente diferente.

United va contra el Liverpool en Anfield después del descanso internacional de octubre. Ese juego parecía siniestro para Amorim en la lista fija, pero el Liverpool está repentinamente en crisis después de perder Galatasaray y Chelsea.

Hubo la sensación de que Liverpool había tenido la suerte de ganar victorias tardías contra Bournemouth, Newcastle y Burnley. No se habían desempeñado bien y fueron salvados por algunos objetivos tardíos.

Liverpool lamerá sus heridas y los corredores de apuestas los harán grandes favoritos para vencer a United en Anfield, pero la puerta es claramente una grieta para que Amorim asegure el resultado del término de cargo.

Slot tiene una forma para quejarse cuando los oponentes de Liverpool no juegan en sus manos. No le gusta cuando un equipo juega directamente, como lo hizo United contra Sunderland, pero no hay una forma correcta de jugar al fútbol.

«No estoy tan seguro de si vi un partido de fútbol. Fue establecido después de una pieza de set, lanzamientos largos», dijo Slot después de ver Newcastle. El gerente de Liverpool admitió que no le gusta ser arrastrado a una pelea.

United no ha ganado en Anfield desde enero de 2016, cuando Wayne Rooney anotó un gol tardío para organizar una reunión desaliñada, y Amorim le rompería la mano para una victoria similar en Merseside.

La actuación de Sunderland ofreció un plan para vencer a los campeones de la Premier League.