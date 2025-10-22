Rubén Amorim tiene casi exactamente lo que necesita en el Manchester United

El Manchester United regresa a Old Trafford el sábado por la noche en busca de una tercera victoria consecutiva.

Ruben Amorim persigue la tercera victoria consecutiva del Manchester United contra el Brighton y Hove Albion el sábado (Imagen: Carl Recine/Getty Images)

El ambiente en el campo de entrenamiento del Manchester United en Carrington esta semana debería ser alegre después de la actuación del club el domingo.

Antes del partido contra el Liverpool se podía ver que Rubén Amorim estaba mucho más ligero tras la victoria ante el Sunderland antes del parón de selecciones. Sin embargo, una victoria fuera de casa sobre tus mayores rivales por primera vez en casi una década infundirá confianza y hará que Amorim se sienta como si estuviera caminando en el aire.

Antes del partido contra el Liverpool, el United tenía varios problemas de lesiones. Lisandro Martínez fue el único ausente permanente mientras continuaba su recuperación de una lesión del ligamento cruzado anterior.

HOMBRE Deportes Entiende que es probable que Martínez esté fuera de acción hasta noviembre, y el único otro punto importante es Noussair Mazraoui, y Amorim no está seguro de si podría desempeñar un papel en Anfield.

Mazraoui estaba lo suficientemente en forma para jugar en el banquillo, lo que significa que sólo Martínez estará fuera de los Rojos antes del partido contra Brighton.

Nos acercamos al primer aniversario de la llegada de Amorim al United y en ese momento es difícil imaginar cuándo el técnico portugués ha tenido todas sus opciones para ser convocado. En diciembre pasado, Amorim lamentó la crisis de lesiones, con jugadores como Harry Maguire, Leny Yoro, Tyrell Malacia y Mason Mount perdiendo minutos.

En febrero, Kobbie Mainoo, Toby Collyer, Amad y Manuel Ugarte no estuvieron disponibles por una razón u otra, justo antes de que Martínez sufriera su grave lesión. Aunque el United, por algún milagro, no tenía una larga lista de lesionados, el brutal y duro calendario obligó a Amorim a cambiar de plantilla de todos modos.

Si bien nadie en el United estará contento con suficientes días libres entre semana esta temporada, esto ha permitido a los Rojos recuperar a los jugadores en plena forma y, lo que es más importante, mantenerlos allí. Mount es quizás el benefactor más importante.

Puede parecer un lujo que los entrenadores de la Premier League rara vez se permiten y que los mejores jugadores del fútbol moderno tienen que afrontar. Pero el United ahora debe aprovechar al máximo y construir una racha ganadora.

