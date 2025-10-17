Rubén Amorim se refiere a la lesión del Manchester United ante el Liverpool

Man Utd jugará contra Liverpool en la Premier League el domingo y Rubén Amorim ha proporcionado una actualización sobre las novedades del equipo.

El United podría arreglárselas sin Mazraoui el domingo. (Imagen: Simon Stacpoole/Fuera de juego/Fuera de juego vía Getty Images)

El Manchester United podría quedarse sin Noussair Mazraoui para el partido contra el Liverpool de este fin de semana.

El United viajará a Merseyside el domingo para enfrentarse a los campeones de la Premier League en Anfield. Amorim consiguió una muy necesaria victoria por 2-0 contra el Sunderland antes del parón internacional y busca ganar partidos de liga consecutivos por primera vez desde su nombramiento.

Mazraoui no juega desde el 20 de septiembre debido a una lesión no especificada y Amorim admitió que no sabe si estará involucrado este fin de semana.

Amorim desveló las novedades del Liverpool en su rueda de prensa previa al partido: “Licha [Martinez] Está cerca y casi volviendo a entrenar con el equipo. Mazraoui, no lo sé.»

La rodilla de Martínez se dobló cuando cayó al suelo contra el Crystal Palace a principios de febrero y se confirmó que había sufrido una lesión del ligamento cruzado.

Su regreso a la plantilla de la jornada no es inminente y la plantilla no correrá ningún riesgo.

Amorim concedió tiempo libre adicional a los jugadores que viajaron por compromiso internacional o entrenaron durante el descanso, pero confirmó que estos jugadores estarán disponibles el domingo.

«El resto de los muchachos de los equipos internacionales están listos», dijo. “Pero si miras los partidos, algunos jugadores estaban en Japón, así que tenemos que tener cuidado y dedicar más tiempo.

“Diogo [Dalot] No jugó el último partido, estuvo aquí, Bruno. [Fernandes] 62 minutos jugados, intentamos dar un día más. «Hemos tratado de equilibrar todo para tener a los muchachos listos, pero los muchachos que regresan de una pausa internacional, están listos».

Amorim dijo sobre Senne Lammens: “Hizo un gran trabajo [against Sunderland] y es posible que inicie el juego. La primera impresión en este juego es muy importante. Mantener el nivel es aún más difícil.

«Aún no es (Peter) Schmeichel, es un chico joven con talento y ha demostrado mucha compostura».

