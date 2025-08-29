Ruben Amorim se niega a prometer que será el gerente del Manchester United después de los internacionales

Man United tiene un partido en casa para Burnley para un descanso de dos semanas debido a los internacionales de septiembre.

Amorim estará en el refugio contra Burnley

Ruben Amorim se ha negado a prometer que estará a cargo del Manchester United después del descanso internacional en septiembre.

La Liga Dos Grimsby Town eliminó a United of the League Cup 12-11 en un tiroteo de penalti el miércoles por la noche, después de 2-0 hasta el minuto 75 en el empate 2-2. Eso llevó a una evaluación emocional después del partido de amorim, que admitió que «algo debería cambiar».

United recibe a Burnley en la Premier League el sábado antes de la primera ronda de internacionales esta temporada y resuelve su campaña contra el Manchester City en el estadio Etihad el 14 de septiembre.

Amorim dijo en su conferencia de prensa antes de la competencia que «a veces quiero parar, a veces quiero estar aquí durante 20 años», un comentario de que las fuentes de United afirmaban que era una lengua en la mejilla y una razón para su naturaleza emocional después de los partidos.

Se espera que el entrenador en jefe del United mantenga más discusiones con miembros del equipo de liderazgo del club durante los internacionales. United generalmente comienza a planificar el año siguiente en septiembre para la ventana de transferencia de verano.

Amorim dijo durante la pretemporada que «huir es más un ego». Cuando se le preguntó si puede decir con absoluta certeza que será el gerente del United después del descanso internacional, Amorim respondió: «No sé qué pasará. Esa es mi idea [to stay]Pero de nuevo, no te voy a prometer cuál será el futuro.

«Pero soy el gerente del Manchester United y creo que eso no va a cambiar. Dije que a veces hay un ego, no digo que traiga mi ego a una parte o al frente. Estuviste allí y lo entiendes.

«Chicos, soy honesto contigo, a veces estoy tan frustrado con el equipo que creo en una cosa, ¡y luego volveré a mi comportamiento normal! ¡Así que no te lo prometiré.

«Viviré de día a día, así que estoy cansado de decir que no voy a comportarse así. Voy a ser yo mismo y tengo mucha pasión y quiero tener éxito más que nadie».

Amorim enfatizó que sigue convencido de que él es el hombre adecuado para hacer de United un poder creíble nuevamente, pero que estaba «conmocionado» por el nivel de rendimiento en Blundell Park.

Amorim en su conferencia de prensa el viernes

«Sí (estoy seguro). ¡Depende del día!» Se rió. «Pero estoy seguro porque vi a estos jugadores jugar muy bien en partidos difíciles y lo veo en el entrenamiento, el entrenamiento es mucho mejor.

«No me sorprendió, me sorprendió en el último juego, me sorprendió. Por eso ves ese juego, este no es nuestro equipo, la forma en que hacemos las cosas.

«Así que siempre estoy seguro de administrar el equipo. Y luego trato de recordarme a mí mismo si Bruno (Fernandes) obtiene una penalización (en Fulham), si tenemos tres primeras oportunidades contra Fulham, anotamos un gol. Las cosas serán muy diferentes.

«Y a veces es esa pequeña diferencia que la historia cambia y puedes verla en una semana, parece otro club.

«No hay excusa (para la debacle de Grimsby), porque no solo he colocado a 11 jugadores que no juegan tanto que jugaron en la pretemporada, no solo fueron los muchachos los que son de la academia, una mezcla, no, estaba en la posición correcta.

Amorim estaba casi de rodillas en Grimsby

«Pude jugar ese equipo en el próximo juego. Tuvimos Kobbie (Mainoo), Manu (Ugarte), Harry Maguire, (Matheus) Cunha, (Benjamin) Sesko, Amad, Diogo (Dalot), Patrick (Dorgu). Entonces esa es la frustración de un entrenador, es difícil.

«No sé qué pasó, pero en el día normal, mucho mejor».

Amorim estaba de buen humor en su conferencia de prensa antes de la competencia, a pesar de la humillación en Grimsby. A veces admitió: «Yo Solo necesito 10 minutos conmigo mismo ‘para evitar que se detenga.

«No necesito a nadie, pero voy a ser así. Si dices que quiero parar, es eso», «G ***** G, quiero parar, no me gustan los jugadores. A veces odio a mis hijos, ¡así que voy a ser así! Eso no va a cambiar.

«A veces es algo bueno, a veces es divertido, voy a sufrir. Solo tenemos que ganar algunos juegos. No podemos cambiar ese hecho. Tenemos que concentrarnos en el próximo juego, y si comenzamos a ganar, será más fácil hacerlo».