Ruben Amorim se enfureció por los comentarios de ‘basura absoluta’ mientras el jefe del Man United era destrozado

Ruben Amorim ha sido criticado después de sugerir que los expertos tienen influencia sobre sus jugadores tras el decepcionante comienzo de temporada del Manchester United.

Rubén Amorim está bajo presión en el Manchester United (Imagen: Carl Recine/Getty Images)

El excentrocampista del Arsenal y del Chelsea, Emmanuel Petit, criticó a Rubén Amorim después de que el entrenador del Manchester United afirmara que los expertos influyen en sus jugadores.

Antes del partido de su equipo contra el Sunderland, Amorim dijo que siente que sus jugadores son sensibles a leer y escuchar muchas críticas a su sistema por parte de expertos de alto perfil.

Después de que Gary Neville desestimara el comentario de Amorim, Petit ha emitido su veredicto, diciendo que el ex jefe del Sporting CP está «diciendo tonterías absolutas» en una evaluación brutal.

En declaraciones a Boylesports, Petit dijo: «Esta es la primera vez que escucho a un entrenador usar eso como excusa para el fracaso de sus jugadores. No seas ridículo. Ruben Amorim está diciendo tonterías absolutas. Tus jugadores saben que lo que dices también es una tontería absoluta».

«¿Cómo puedes decir eso cuando eres entrenador del Manchester United? Si no puedes soportar las críticas cuando eres entrenador o juegas para grandes clubes y recibes tanto dinero, entonces cambia de club. No trabajes con los mejores clubes».

«Leí eso y pensé: ‘¿Dijo eso en serio?’ He sido jugador de clubes top con grandes expectativas. Cuando estaba en el campo, nunca intenté encontrar excusas.

«Simplemente asume tu propia responsabilidad, sé un hombre. Sé que he estado muy enojado con los críticos, algunas de las cosas que decían generalmente eran injustas, pero hay que lidiar con ello.

El técnico del Man United, Ruben Amorim, ha sido criticado por Wayne Rooney y Gary Neville esta temporada. (Imagen: Martin Rickett/PA Wire.)

«Lo mejor del fútbol es que controlas tu propio destino, lo que significa que puedes estar en el campo después de un partido y luego ser el héroe del siguiente. Puedes cambiar esa situación. Tienes el poder de cambiarla, así que hazlo».

«Dejen de centrarse en lo que la gente dice en los vídeos de los jugadores en las redes sociales. Cada jugador y el entrenador juntos deben intentar cambiar la situación y el entorno.

«Hay tanta gente en el Manchester United que carece del carácter y la personalidad para cambiarlo. Honestamente, muchachos, si no pueden hacer eso, sean honestos consigo mismos frente al espejo. Digan: ‘No puedo hacer eso porque tengo miedo’. Esto es todo. Así que sé honesto y cambia”.

Amorim se vio sometido a una presión cada vez mayor antes de que el United lograra una muy necesaria victoria por 2-0 contra el Sunderland antes del parón internacional de dos semanas. Mason Mount y Benjamin Sesko encontraron la red para los Rojos que ascendieron al décimo lugar en la Premier League y aflojaron el control de Amorim.

Tras el partido, Amorim se mostró encantado y elogió a sus jugadores por conseguir la victoria a pesar de «no jugar bien durante todo el partido».

Dijo: «Sí, y mantener la portería a cero es muy importante. No jugamos bien durante todo el partido, pero tuvimos nuestros momentos. Pero si miras las actuaciones, fueron un equipo.

«Concentración, buena defensa, tratando de destruir el partido en la segunda mitad. Así que estoy contento con eso, y ahora ha llegado el momento». [time] para pasar al siguiente”.