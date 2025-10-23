Ruben Amorim se enfrenta a una incómoda decisión de £66,4 millones en el Manchester United

El delantero del Manchester United, Benjamin Sesko, fue trasladado al banquillo contra el Liverpool y el ataque sin delantero tuvo un buen desempeño.

El United animó a los aficionados el fin de semana pasado. (Imagen: Manchester United FC 2025)

Fue una decisión valiente de Rubén Amorim poner a Benjamin Sesko en el banquillo contra el Liverpool el fin de semana pasado.

Sesko había marcado dos goles en sus dos últimos partidos con el Manchester United, pero Amorim decidió volver al frente de tres sin delanteros que había elegido para los primeros tres partidos de la temporada.

Matheus Cunha, Mason Mount y Bryan Mbeumo parecieron amenazadores en esos partidos, pero ninguno de los tres anotó cuando estaban todos juntos en el campo (Mbeumo solo anotó contra Burnley después de que Mount fuera sustituido).

Aunque existía la posibilidad de que el United fuera contundente en Anfield, Mbeumo anotó en el Kop a los dos minutos, rematando brillantemente tras un pase perfectamente ponderado de Amad.

La decisión de jugar con un triplete sin delanteros fue una bendición. Mbeumo, Cunha y Mount estuvieron excelentes y Amorim ahora se enfrenta a una difícil decisión de selección para la visita del Brighton a Old Trafford este fin de semana.

¿Debería Amorim continuar con el ataque sin delanteros en Anfield? El United tuvo uno de los peores ataques de la liga la temporada pasada y debe ser reconfortante para Amorim enfrentar un dilema de selección.

Es un bienvenido dolor de cabeza para Amorim. El jugador de 40 años tiene fuertes opciones de ataque a su disposición y puede adaptar el equipo en consecuencia para adaptarse al rival esta temporada.

Las piezas de ataque han encajado en su lugar para Amorim y será consciente de la importancia de acertar con su equipo contra Brighton al considerar lo que está en juego.

La victoria del Liverpool fue excelente, pero debería servir como trampolín para futuros éxitos, por lo que la visita de Brighton es quizás tan importante como la visita del fin de semana pasado a Anfield.

El United tiene una gran oportunidad de ganar tres partidos seguidos y podría lograr su avance internacional en la Liga de Campeones en noviembre si aprovecha su resultado contra el Liverpool.

Tendría sentido recompensar a Cunha, Mount y Mbeumo por sus actuaciones en Merseyside poniéndolos como titulares contra Brighton, ya que los entrenadores pueden mostrarse reacios a cambiar un equipo ganador. También tendría sentido recordar a Sesko en el once inicial dada su forma antes de la visita a Anfield.

Sesko entró en el segundo tiempo.

Será una decisión difícil para Amorim tomar el próximo fin de semana, pero se preparó para la nueva temporada con un líder en sus planes y quizás la balanza se incline a favor de Sesko.

Cunha, Mount y Mbeumo han desarrollado un entendimiento impresionante, pero hay un fuerte argumento para jugar con Sesko en el medio este fin de semana.

Sesko llegó a Old Trafford en la ventana de verano por una tarifa de 76,5 millones de euros (66,4 millones de libras esterlinas) y 8,5 millones de euros (7,3 millones de libras esterlinas) en complementos. Podría marcar 20 goles esta temporada si el ataque se pone en marcha, pero es poco probable que Mount o Cunha alcancen esa cifra en el medio.

Sesko ha encontrado su lugar en Manchester durante el último mes, luego de su primer gol contra Brentford con un gol inteligente contra Sunderland, y podría estar al borde de una mancha morada si consigue un puesto titular.

El techo para los tres delanteros sin delantero es sustancialmente menor que el de un ataque que incluya a Sesko. Por tanto, Amorim debe convocar al internacional esloveno al XI para enfrentarse al Brighton.

En ese escenario, quién será trasladado al banco probablemente sea un dolor de cabeza aún mayor, pero debería ser entre Mount y Cunha, quienes competirían por comenzar en el lado izquierdo del ataque.

Mbeumo ha hecho un excelente comienzo de campaña, bloqueando el lateral derecho, mientras que después de las dos últimas semanas es difícil elegir entre Mount y Cunha en el izquierdo.

Mount estuvo fantástico contra el Sunderland y diligente contra el Liverpool. Cunha fue llamado a Anfield y su inteligente gestión del juego fue crucial en los últimos minutos del partido.

Es alentador que Amorim tenga que tomar decisiones difíciles en un departamento que tuvo problemas la temporada pasada.