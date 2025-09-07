Ruben Amorim se enfrenta a una gran decisión del Manchester United después del desarrollo de Andre Onana Transfer

La noticia y opinión más recientes de la transferencia del Manchester United, porque parece haber un cambio en el departamento de portero de Old Trafford.

Ruben Amorim tiene una serie de decisiones para tomar un unido a los porteros del hombre del hombre (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

En los últimos meses ha habido muchos cambios en el Manchester United, y parece que pronto habrá otro.

Durante el verano ha habido incertidumbre y especulación sobre las opciones de portero de Ruben Amorim. Una lesión en Andre Onana lo vio perder parte de la pretemporada, con Altay Bayindir reemplazándolo entre los palos.

Aunque Onana se recuperó a tiempo para la nueva temporada, Amorim eligió quedarse con Bayindir. La única actuación de Onana ha llegado esta temporada en la derrota de la tercera ronda de la Copa Carabao contra el equipo de la Liga Dos Grimsby Town.

El sorteo del día de la fecha límite del Royal Antwerpekeeper Senne Lammens probablemente empujará a Onana aún más en el orden jerárquico. A pesar de la firma, United no esperaba una salida del día de la fecha límite de su departamento de portero.

Sin embargo, las cosas ahora se pueden configurar para cambiar. Ahora que la ventana permanece abierta en Turquía, se informa que United ha llegado a un acuerdo de préstamo con el que Onana pasará la temporada con Trabzonspor.

Si el jugador está de acuerdo con el movimiento, el United se irá con tres guardianes para elegir el Derby de Manchester cuando la Premier League regrese el próximo fin de semana. Aunque se espera que Tom Heaton sea la tercera opción, Amorim aún tomará la decisión de tomar quién comienza en la meta, y no es fácil.

La camisa hasta ahora es la de Bayindir, pero probablemente sea honesto decir que está luchando. El portero ha cometido un error para el único gol del partido en la pérdida del día de apertura contra el Arsenal y se ha visto vulnerable cuando la pelota entra en la caja, especialmente de las piezas establecidas.

Eso a su vez probablemente ha influido en la confianza de la defensa para él, lo que resulta en claridades de pánico y más errores. No es un escenario ideal que entra en un juego en el estadio Etihad.

Sin embargo, si Amorim toma la decisión de sacarlo de la línea de tiro, puede ser un riesgo de desplegar bien a Lammens, solo cuestión de días después de completar un traslado a Old Trafford.

Con solo 23 años todavía es muy joven en términos de un guardián. Solo tuvo una temporada completa del primer equipo de fútbol con Royal Amberes y se convirtió en la primera opción para la campaña 2024/25.

La visita promedio en casa para Royal Amwerp es de alrededor de 12,500. Para que un joven portero vaya a la caldera y la presión de un derby de Manchester sería un gran salto.

Por supuesto, podría florecer bajo presión y ayudar a reinstalar la confianza de la defensa. Pero también puede ir para otro lado; Los errores ocurren con los guardianes, pero lo hacen con un joven guardián bajo presión.

La decisión que Amorim debe tomar ahora es si es un riesgo que esté dispuesto a tomar. ¿O se adhiere a la forma al aire libre de Bayindir e integra Lammens lentamente en las próximas semanas y meses?

…….

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.