Ruben Amorim está bajo una presión cada vez mayor sobre el Manchester United después de un mal comienzo de temporada y Jamie Carragher cree que su saqueo ahora es «inevitable», y cree que se habrá ido antes de que se haya ido el año.

Jamie Carragher cree que el Manchester United rechaza Ruben Amorim es «inevitable» y cree que estará fuera de su posición antes de Navidad. A pesar de obtener una tercera victoria de la campaña el sábado, los principales problemas permanecen en Old Trafford.

Amorim se acerca a su primer cumpleaños como gerente en Manchester, aunque había poco que celebrar. Desde su nombramiento, United ha incluido uno de los registros más pobres en la Premier League, que culminó en su campaña más sombría anterior.

Esta temporada, a pesar del hecho de que esta es una pretemporada completa y más de £ 200 millones en nuevos talentos, se realiza un progreso mínimo y el enfoque de Amorim no continúa produciendo resultados positivos. El gerente portugués continúa trabajando para su sistema 3-4-3, lo que constantemente ha causado problemas para el equipo.

El Liderazgo Unido ha declarado que apoyan a Amorim y creen que merece una temporada completa para demostrar sus capacidades con el lado, pero Carragher no mantendrá al ex chef de Lisboa Sporting hasta el 25 de diciembre.

El analista de Sky Sports comentó sobre el debate sobre el fanático de la superposición: «No estoy diciendo que un gerente debe ser despedido, es irrespetuoso y es la tarea de un hombre, pero en ese momento creo que la tarea de Ruben Amorim es insentible. Es inevitable que esto suceda antes de Navidad.

«Sus estadísticas son increíbles para un gerente del Manchester United: 50 juegos como gerente del Manchester United, solo anotó dos goles más de lo que ha admitido».

Durante esos 50 juegos al timón, no tuvo éxito en obtener sucesivas victorias de la Premier League, lo que enfatiza sus dificultades. La última derrota de la Europa League de la campaña anterior, junto con la pantalla, representó un revés diferente para Amorim.

United no sufrió pérdidas ante el Arsenal, el Manchester City y Burnley, mientras que fueron eliminados de la Copa Carabao por la Liga Dos Grimsby en lo que era un punto bajo sin precedentes.

La evaluación de Carragher recibió el apoyo del ícono Unido Paul Scholes, quien afirmó que el gerente ya ha superado su luna de miel, dada la duración de los malos resultados.

«Siento que está a punto de hablar de Ruben Amorim que no siempre queremos hablar sobre los saqueos de gerentes y les da a los gerentes del Manchester United suficiente tiempo», dijo.

«Nunca será abucheado por los fanáticos y no fue para ese juego de Brentford [where they lost 3-1] Donde pensaba: «Él tiene demasiado tiempo» y parece que es solo cuestión de tiempo antes de que las cosas lleguen a su fin. «