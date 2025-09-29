Ruben Amorim Sack último en medio de la impresión de Man United como los costos revelados y los rumores de reemplazo

La última noticia del Manchester United como presión para despedir a Ruben Amorim está aumentando después de los malos resultados de la Premier League

Manchester United -Manager Ruben Amorim (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

Ruben Amorim ni siquiera ha sido gerente del Manchester United durante todo un año calendario, pero se enfrenta al control sobre su posición en el club.

Una derrota por 3-1 en Brentford, un tercero en seis competiciones totales en la campaña 2025/26 hasta ahora, United está varado en el puesto 14. Son ocho puntos menos que la parte superior de la Premier League, cuatro puntos de los cuatro primeros, y son el mismo total por encima de la zona de descenso en esta etapa temprana.

Pero solo pasaron 11 meses desde que el predecesor de Amorim, Erik Ten Hag, fue rechazado después de que logró recolectar solo 11 puntos desde su apertura de nueve juegos, con su equipo también 14 en ese momento.

Con los resultados en su estado actual, Amorim se enfrenta a la misma presión fuerte que el holandés experimentó esta vez el año pasado.

Empiece con la temporada

Siete puntos después de seis juegos significa que 2025/26 es el peor comienzo de United de una temporada de la Premier League, porque alcanzaron el mismo recuento en la misma fase de la campaña 1992/93.

Los registros equivalentes igual a esto, como este,, por supuesto, restaurará la presión sobre los amorim.

También hubo la cuestión de dejar la Copa Carabao en la segunda ronda a la Liga Dos, Grimsby Town, el mes pasado.

Todo esto es después de haber gastado £ 216 millones en tres atacantes este verano, que anotaron tres goles entre sí, más un guardián de respaldo. No se hicieron adiciones al centro del campo o la defensa.

Bolsa

Micah Richards es el último en decir Estados Unidos que su paciencia con Amorim no conduce a la recompensa prevista.

El experto en deporte de la BBC dijo: «Creo que debido a que Ruben Amorim es tan terco en lo que está tratando de hacer, puede deshacerlo. Podemos hablar sobre los propietarios que lo apoyan, pero al final simplemente no funciona».

Martin Keown también preguntó la confianza del club en el entrenador y agregó: «Parecía claro que [Graham] Potter perdería su trabajo [at West Ham]Entonces, con Amorim, ¿por qué no es lo mismo para él?

«¿Es porque ahora somos el noveno gerente en 12 años desde que Sir Alex Ferguson se fue? Esta terquedad de jugar de la misma manera: se ven muy normales.

«Mbeumo que juega contra su antiguo equipo debe preguntarse:» ¿Qué demonios firmé? «Porque el equipo que juega, su antiguo equipo, fue mucho mejor que ellos hoy.

Costo de despedir amorim

Si United tomaba la decisión de aliviar a Amorim de sus deberes, incurrirían en costos importantes.

Según el Daily Mail, deberían toser £ 12 millones. Los portugueses fueron nombrados el 1 de noviembre de 2025 y firmaron un contrato de dos años y medio con la opción de una extensión de 12 meses.

United pagó alrededor de £ 9.2 millones para comprarlo de su contrato de CP deportivo, y se les permitió decidir irse dentro del primer año de su contrato, tienen que pagar lo que aún se debe como compensación.

Charla de reemplazo

Los rumores ya están comenzando a circular sobre aquellos que posiblemente podrían reemplazar a Amorim en el refugio en Old Trafford.

El ex jefe inglés Gareth Southgate, el ex gerente del Real Madrid Zinedine Zidane, y el actual entrenador de Crystal Palace, Oliver Glasner, son tres de los nombres de estrellas vinculados al papel. Ha habido informes preliminares sobre Sean Dyche e incluso Potter, quienes solo ayer se convirtieron en la nueva víctima de la Premier League -Managements en West Ham.

Pero BBC Sport informa que «las listas cortas de los reemplazos que han sido elaborados han sido rechazados por los funcionarios del United, que se mantienen inflexibles, nadie está redactado para reemplazar a Amorim».