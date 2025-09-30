Manchester United sufrió su tercera derrota de la Premier League de la temporada después de haber sido derrotados en Brentford el sábado, con especulaciones desde que se puso de pie sobre el futuro de Ruben Amorimim

El entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim está bajo una enorme presión (Imagen: Getty Images)

El futuro del Manchester United de Ruben Amorim todavía está en equilibrio con su posición «no absolutamente segura» después de un comienzo miserable de la temporada.

La presión comienza a reconstruir en Amorim después de que United había ido a una derrota por 3-1 en Brentford el sábado. Los Rojos fueron derrotados cuando Igor Thiago anotó una primera mitad de aparato ortopédico y reemplazaron a Mathias Jensen, entregó al equipo local en un tiempo de parada en la victoria en el estadio de la comunidad GTech.

Para los Rods, han sido explicados en el 14 en la parte posterior de la mesa de la Premier League con solo siete puntos de su apertura de seis juegos. Solo ganaron dos veces esta temporada, con ambos en casa contra Burnley y Chelsea.

El récord general de Amorim desde el reemplazo de Erik Ten Hag como el próximo entrenador permanente de United en noviembre de 2024 es alarmante, después de que solo ganó 18 y firmó 12 de sus 48 juegos al timón.

Los informes han sugerido que la posición de Amorim podría amenazarse si los resultados y el rendimiento no mejoran, aunque el Manchester Evening News Comprenda que todavía tiene el pleno apoyo de la Junta de United en este momento.

Ahora el periodista Fabrizio Romano ha expresado su opinión sobre el futuro de Amorim y afirmó que los próximos juegos serán importantes para los portugueses de 40 años.

«Man United todavía respeta a su gerente», dijo Romano en su canal de YouTube. «Ruben Amorim todavía está esperando una mejora realmente necesaria, probablemente con el próximo juego, probablemente. Por lo tanto, eso ciertamente puede ser seguro. Por lo tanto, la situación de Ruben Amorim sigue siendo una para ver con seguridad.

Sir Jim Ratcliffe y el Manchester United -Hierarquía todavía apoyan a Ruben Amorim por el momento (Imagen: Getty Images)

«No estoy aquí diciendo que Amorim es absolutamente seguro. La tarea de Amorim no es absolutamente segura en este momento porque tienen que desempeñarse de una manera diferente porque el hombre quiere ver los resultados de United.

«Pero no significa que Manchester se haya reunido con United Southgate o ya haya comenzado el proceso para nombrar a Gareth Southgate como un nuevo jefe.

«Así que esperemos. Veamos qué está sucediendo. Pero ciertamente, los próximos juegos serán importantes para Ruben Amorim».

Debido a que United no está en Europa esta temporada, los Rojos frente a Sunderland en su próximo partido el sábado. Luego tienen un descanso de dos semanas debido a la interrupción internacional antes de regresar para un viaje a Liverpool.

